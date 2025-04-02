https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008796869.html
Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:39:00+03:00
2025-04-02T05:39:00+03:00
2025-04-02T05:39:00+03:00
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су-25
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет самолеты выполняли парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в МО РФ. Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой работы Су-25. В описании к видео говорится, что полеты проходили в приграничных районах Курской области.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье