https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008796869.html

Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области

Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Су-25 нанесли удары по опорному пункту ВСУ в Курской области

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:39:00+03:00

2025-04-02T05:39:00+03:00

2025-04-02T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

вооруженные силы украины

су-25

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936197386_262:136:1500:833_1920x0_80_0_0_02cb51906cfd352687aeff5dfb444510.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по опорному пункту и личному составу подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет самолеты выполняли парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - уточнили в МО РФ. Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой работы Су-25. В описании к видео говорится, что полеты проходили в приграничных районах Курской области.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, су-25