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Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 02.04.2025
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Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском
Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 02.04.2025
Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском
Артиллеристы танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки "Гиацинт-С" на... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:31:00+03:00
2025-04-02T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки "Гиацинт-С" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что артиллеристы успешно поразили заданную цель во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов. Корректировка огня артиллерийского орудия "Гиацинт-С" велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском

Расчет Гиацинта-С группировки Центр уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки "Гиацинт-С" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Минобороны уточняет, что артиллеристы успешно поразили заданную цель во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов. Корректировка огня артиллерийского орудия "Гиацинт-С" велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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