https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008796517.html

Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском

Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 02.04.2025

Расчет "Гиацинта" уничтожил орудие ВСУ под Красноармейском

Артиллеристы танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки "Гиацинт-С" на... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:31:00+03:00

2025-04-02T05:31:00+03:00

2025-04-02T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Артиллеристы танкового соединения российской группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие противника из самоходной установки "Гиацинт-С" на красноармейском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили артиллерийское орудие ВСУ на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что артиллеристы успешно поразили заданную цель во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов. Корректировка огня артиллерийского орудия "Гиацинт-С" велась в режиме реального времени, что позволило уничтожить вражеское орудие с минимальным количеством выстрелов.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины