https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008796325.html
Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР
Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР - РИА Новости, 02.04.2025
Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР
Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Разлив в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:27:00+03:00
2025-04-02T05:27:00+03:00
2025-04-02T08:18:00+03:00
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РАЗЛИВ (ДНР), 2 апреля - РИА Новости. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Разлив в ДНР. "Была поставлена задача в Разливе взять точку, перед этой точкой было два блиндажа точно с украинцами. Была "стрелкотня", получили ранения легкие, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка. В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один - на поддержке, на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп, первым делом туда отправляется граната или залп, пять-шесть патронов. Но там совершенно ничего не видно, все в пыли. Там уже все, так сказать, на ощупь вдоль стены двигаешься, постоянно держишься вдоль стены", - рассказал штурмовик с позывным "Атаман" в видео, предоставленном Минобороны России. Он добавил, что ВСУ постоянно следят за российскими военными с помощью БПЛА, поэтому на штурм идут по три-четыре бойца ВС РФ: двое контролируют обстановку, третий наблюдает за небом. "При подъезде к Разливу, когда прошли серую зону, противник открыл по нам огонь из пулемета с лесополосы. Наш пулеметчик тоже открыл по нему огонь из МТ-ЛБ, подавил его огнем, пулеметчик тот замолчал через секунд 30 примерно. Мы уже подъезжали к этой лесополосе. Проехали следующую лесополосу. Там уже, видать, сообщили наблюдатели то, что выдвинулась техника в сторону Разлива. По нам тут же начали лететь FPV-шки (FPV-дроны - ред.) и открылся минометный огонь", - отметил механик-водитель МТ-ЛБ с позывным "Добряк". Когда бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал. "Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят", - добавил Добряк. В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь. Благодаря этому штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях. Военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры боев в селе Разлив в ДНР
Кадры боев в селе Разлив в ДНР. Видео публикует Минобороны. Об освобождении села силами "Востока" стало известно 1 апреля.
2025-04-02T05:27
true
PT1M56S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР
Штурмовик с позывным Атаман рассказал об освобождении населенного пункта Разлив
РАЗЛИВ (ДНР), 2 апреля - РИА Новости. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Разлив в ДНР.
"Была поставлена задача в Разливе взять точку, перед этой точкой было два блиндажа точно с украинцами. Была "стрелкотня", получили ранения легкие, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка. В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один - на поддержке, на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп, первым делом туда отправляется граната или залп, пять-шесть патронов. Но там совершенно ничего не видно, все в пыли. Там уже все, так сказать, на ощупь вдоль стены двигаешься, постоянно держишься вдоль стены", - рассказал штурмовик с позывным "Атаман" в видео, предоставленном Минобороны России.
Он добавил, что ВСУ
постоянно следят за российскими военными с помощью БПЛА, поэтому на штурм идут по три-четыре бойца ВС РФ: двое контролируют обстановку, третий наблюдает за небом.
"При подъезде к Разливу, когда прошли серую зону, противник открыл по нам огонь из пулемета с лесополосы. Наш пулеметчик тоже открыл по нему огонь из МТ-ЛБ, подавил его огнем, пулеметчик тот замолчал через секунд 30 примерно. Мы уже подъезжали к этой лесополосе. Проехали следующую лесополосу. Там уже, видать, сообщили наблюдатели то, что выдвинулась техника в сторону Разлива. По нам тут же начали лететь FPV-шки (FPV-дроны - ред.) и открылся минометный огонь", - отметил механик-водитель МТ-ЛБ с позывным "Добряк".
Когда бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал. "Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят", - добавил Добряк.
В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь. Благодаря этому штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях. Военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.