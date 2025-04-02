https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008796325.html

Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР

Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР - РИА Новости, 02.04.2025

Российские военные рассказали об освобождении Разлива в ДНР

Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Разлив в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:27:00+03:00

2025-04-02T05:27:00+03:00

2025-04-02T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008806008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb00188cd00059a929bdcb7892b0794d.jpg

РАЗЛИВ (ДНР), 2 апреля - РИА Новости. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" ВС РФ рассказали о том, как происходило освобождение населенного пункта Разлив в ДНР. "Была поставлена задача в Разливе взять точку, перед этой точкой было два блиндажа точно с украинцами. Была "стрелкотня", получили ранения легкие, но быстро вернулись в строй. Потом уже была зачистка. В штурме у нас было три человека: два человека закрепляющихся, один - на поддержке, на эвакуации. Если обнаружим какой-то укреп, первым делом туда отправляется граната или залп, пять-шесть патронов. Но там совершенно ничего не видно, все в пыли. Там уже все, так сказать, на ощупь вдоль стены двигаешься, постоянно держишься вдоль стены", - рассказал штурмовик с позывным "Атаман" в видео, предоставленном Минобороны России. Он добавил, что ВСУ постоянно следят за российскими военными с помощью БПЛА, поэтому на штурм идут по три-четыре бойца ВС РФ: двое контролируют обстановку, третий наблюдает за небом. "При подъезде к Разливу, когда прошли серую зону, противник открыл по нам огонь из пулемета с лесополосы. Наш пулеметчик тоже открыл по нему огонь из МТ-ЛБ, подавил его огнем, пулеметчик тот замолчал через секунд 30 примерно. Мы уже подъезжали к этой лесополосе. Проехали следующую лесополосу. Там уже, видать, сообщили наблюдатели то, что выдвинулась техника в сторону Разлива. По нам тут же начали лететь FPV-шки (FPV-дроны - ред.) и открылся минометный огонь", - отметил механик-водитель МТ-ЛБ с позывным "Добряк". Когда бойцы зашли уже в сам Разлив, впереди шел минный трал. "Мы уже двинулись сами на точку высадки десанта и старались уходить от мин-ловушек, от магниток. При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, все нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьезного, так как в тумане они плохо видят", - добавил Добряк. В результате активных и решительных действий военнослужащие группировки продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от ранее освобожденного села Константинополь. Благодаря этому штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в село Разлив малыми группами, закрепившись на позициях. Военнослужащие установили российский триколор в различных точках населенного пункта и приступили к разминированию прилегающей территории. За 10 дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев в селе Разлив в ДНР Кадры боев в селе Разлив в ДНР. Видео публикует Минобороны. Об освобождении села силами "Востока" стало известно 1 апреля. 2025-04-02T05:27 true PT1M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность