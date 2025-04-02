https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008795850.html
Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину
Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину - РИА Новости, 02.04.2025
Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину
Украинские военнослужащие установили американскую мину M18A1 Claymore на дереве в одном из районов ДНР, сейчас уже освобожденном российскими войсками, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:26:00+03:00
2025-04-02T05:26:00+03:00
2025-04-02T05:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие установили американскую мину M18A1 Claymore на дереве в одном из районов ДНР, сейчас уже освобожденном российскими войсками, сообщил командир роты разминирования Денис Лесничий. "Проводили разминирование местности… Производили вручную, то есть с помощью саперов, металлодетекторов, шипов, без механических средств. Были обнаружены FPV-дрон противника, Claymore, установленный на дереве, а также противотанковая мина", - сказал Лесничий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что сейчас противник практически все минирование проводит дистанционно с помощью беспилотников "Баба-яга". Как рассказали в Минобороны РФ, инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминировать участки дорог и прилегающие территории освобожденных населенных пунктов в зоне спецоперации. Если извлечь опасный предмет невозможно, саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину
Саперы нашли В днр установленную ВСУ на дереве американскую мину Claymore