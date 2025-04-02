https://ria.ru/20250402/spetsoperatsiya-2008795850.html

Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину

Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину - РИА Новости, 02.04.2025

Саперы нашли установленную ВСУ на дереве американскую мину

Украинские военнослужащие установили американскую мину M18A1 Claymore на дереве в одном из районов ДНР, сейчас уже освобожденном российскими войсками, сообщил... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:26:00+03:00

2025-04-02T05:26:00+03:00

2025-04-02T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие установили американскую мину M18A1 Claymore на дереве в одном из районов ДНР, сейчас уже освобожденном российскими войсками, сообщил командир роты разминирования Денис Лесничий. "Проводили разминирование местности… Производили вручную, то есть с помощью саперов, металлодетекторов, шипов, без механических средств. Были обнаружены FPV-дрон противника, Claymore, установленный на дереве, а также противотанковая мина", - сказал Лесничий в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. Он уточнил, что сейчас противник практически все минирование проводит дистанционно с помощью беспилотников "Баба-яга". Как рассказали в Минобороны РФ, инженеры группировки войск "Центр" продолжают разминировать участки дорог и прилегающие территории освобожденных населенных пунктов в зоне спецоперации. Если извлечь опасный предмет невозможно, саперы уничтожают его на месте при помощи накладного заряда.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность