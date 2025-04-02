МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. "За прошедшие сутки обследовано на предмет нахождения живых людей под завалами, в том числе кинологическими расчетами, 5 объектов, более восьми тысяч квадратных метров территории. Всего с начала работ обследовано 25 объектов, более 62 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим. Собаки российских спасателей обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами. Также в пресс-службе добавили, что для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧС России также применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. Подчеркивается, что с помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших. Кроме того, для проведения обследования зданий и разведки завалов специалисты используют беспилотные летательные аппараты. Ведомство отмечает, что они позволяют спасателям оценить устойчивость конструкций, а также выработать тактику ведения поисково-спасательных работ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь. Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.
"За прошедшие сутки обследовано на предмет нахождения живых людей под завалами, в том числе кинологическими расчетами, 5 объектов, более восьми тысяч квадратных метров территории. Всего с начала работ обследовано 25 объектов, более 62 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим. Собаки российских спасателей обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами.
Также в пресс-службе добавили, что для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧСРоссии также применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. Подчеркивается, что с помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших.
Кроме того, для проведения обследования зданий и разведки завалов специалисты используют беспилотные летательные аппараты. Ведомство отмечает, что они позволяют спасателям оценить устойчивость конструкций, а также выработать тактику ведения поисково-спасательных работ.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь.
Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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