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МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025
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08:40 02.04.2025 (обновлено: 08:41 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/spasateli-2008808209.html
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме
Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:40:00+03:00
2025-04-02T08:41:00+03:00
в мире
мьянма
россия
китай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. "За прошедшие сутки обследовано на предмет нахождения живых людей под завалами, в том числе кинологическими расчетами, 5 объектов, более восьми тысяч квадратных метров территории. Всего с начала работ обследовано 25 объектов, более 62 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим. Собаки российских спасателей обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами. Также в пресс-службе добавили, что для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧС России также применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. Подчеркивается, что с помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших. Кроме того, для проведения обследования зданий и разведки завалов специалисты используют беспилотные летательные аппараты. Ведомство отмечает, что они позволяют спасателям оценить устойчивость конструкций, а также выработать тактику ведения поисково-спасательных работ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь. Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html
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в мире, мьянма, россия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Россия, Китай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде
МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме

Российские спасатели в Мьянме обследовали 25 объектов и помогли 30 пострадавшим

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.
"За прошедшие сутки обследовано на предмет нахождения живых людей под завалами, в том числе кинологическими расчетами, 5 объектов, более восьми тысяч квадратных метров территории. Всего с начала работ обследовано 25 объектов, более 62 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
© МЧС России/TelegramАэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© МЧС России/Telegram
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме
Отмечается, что врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим. Собаки российских спасателей обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами.
Также в пресс-службе добавили, что для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧС России также применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. Подчеркивается, что с помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших.
Кроме того, для проведения обследования зданий и разведки завалов специалисты используют беспилотные летательные аппараты. Ведомство отмечает, что они позволяют спасателям оценить устойчивость конструкций, а также выработать тактику ведения поисково-спасательных работ.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы
30 марта, 08:35
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь.
Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Мощное землетрясение в Таиланде и Мьянме
© Getty Images / Lauren DeCicca

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Место обрушения здания в Бангкоке, Таиланд

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

Место обрушения здания в Бангкоке

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

Тайские спасатели на месте обрушения здания в Бангкоке

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8
© Getty Images / Lauren DeCicca

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

Тайские спецслужбы рядом с местом обрушения здания в Бангкоке

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Власти города объявили режим ЧП.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8
© AP Photo / Aung Shine Oo

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

Разрушения в результате землетрясения в Мьянме

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8
© AP Photo / Sakchai Lalit

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

Спасатели выносят пострадавшего с места обрушения здания в Бангкоке

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

© Getty Images / Lauren DeCicca
1 из 8

Между городами Сагайн и Мандалай обрушился пролетный мост, пишет портал Myanmar Now.

© Getty Images / Lauren DeCicca
2 из 8

Очевидцы сообщают о частичном разрушении исторического дворца в Мандалае, считающегося одним из главных символов города.

© AP Photo / Aung Shine Oo
3 из 8

В Бангкоке из-за мощного землетрясения обрушился небоскреб, под завалами оказались 43 рабочих.

© Getty Images / Lauren DeCicca
4 из 8

Мэрия Бангкока объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.

© Getty Images / Lauren DeCicca
5 из 8

Власти города объявили режим ЧП.

© AP Photo / Aung Shine Oo
6 из 8

Аэропорты в Таиланде приостановили работу.

© AP Photo / Aung Shine Oo
7 из 8

На фото: спасатели выносят пострадавшего с места ЧП в Бангкоке.

© AP Photo / Sakchai Lalit
8 из 8
 
В миреМьянмаРоссияКитайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Землетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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