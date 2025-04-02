https://ria.ru/20250402/spasateli-2008808209.html

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме - РИА Новости, 02.04.2025

МЧС рассказало о работе российских спасателей в Мьянме

Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:40:00+03:00

2025-04-02T08:40:00+03:00

2025-04-02T08:41:00+03:00

в мире

мьянма

россия

китай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские спасатели обследовали 25 объектов, помогли 30 пострадавшим в Мьянме после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России. "За прошедшие сутки обследовано на предмет нахождения живых людей под завалами, в том числе кинологическими расчетами, 5 объектов, более восьми тысяч квадратных метров территории. Всего с начала работ обследовано 25 объектов, более 62 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что врачами полевого мобильного госпиталя оказана медицинская помощь более 30 пострадавшим. Собаки российских спасателей обучены на поиск и обнаружение пострадавших даже под самыми крупными завалами. Также в пресс-службе добавили, что для поиска пострадавших под завалами специалисты МЧС России также применяют эндоскопы, георадары и тепловизоры, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. Подчеркивается, что с помощью таких инструментов спасатели обследуют завалы, выявляют пустоты в них, где могут находиться люди, осуществляют поиск пострадавших. Кроме того, для проведения обследования зданий и разведки завалов специалисты используют беспилотные летательные аппараты. Ведомство отмечает, что они позволяют спасателям оценить устойчивость конструкций, а также выработать тактику ведения поисково-спасательных работ. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По данным Центрального телевидения Китая со ссылкой на премьер-министра Мьянмы, число жертв землетрясения достигло 2719, ещё 4521 человек пострадал, с более чем 400 людьми потеряна связь. Многие государства, включая Россию и Китай, а также Всемирная организация здравоохранения направили в эту страну персонал и ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

мьянма

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, россия, китай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде