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На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год - РИА Новости, 02.04.2025
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13:01 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/sovkombank-2008866802.html
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год - РИА Новости, 02.04.2025
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
На платформе "Совкомбанк про добро" по итогам 2024 года закрыли 192 благотворительных сбора и собрали 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:01:00+03:00
2025-04-02T13:01:00+03:00
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совкомбанк
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На платформе "Совкомбанк про добро" по итогам 2024 года закрыли 192 благотворительных сбора и собрали 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. Основная часть средств была направлена на помощь нуждающимся детям. Пожертвования покрыли расходы на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов, диагностику, а также приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями здоровья, таких как инвалидные коляски, ходунки, слуховые и зрительные аппараты. Особую категорию сборов составила оплата занятий с педагогами, психологами и логопедами. На втором месте по объему собранных средств оказались проекты, направленные на помощь животным. Деньги были направлены для строительства и оборудования приютов и лечебных стационаров, а также для закупки кормов и лекарств. В пресс-службе отметили, что в 2024 году платформа стала доступна для всех желающих, а не только для клиентов Совкомбанка. В функционал добавили геймификацию: пользователи могут выполнять задания, получать награды в виде добробаллов и значков, а также участвовать в рейтинге активных благотворителей - "добродеев". Также в 2024 году "Совкомбанк про добро" поддержал благотворительную акцию "Щедрый вторник". За один день пользователи пожертвовали более 33 миллионов добробаллов. В акции приняли участие 5,5 тысячи человек. В течение года к платформе присоединились 152 новых фонда. Среди них как крупные, так и небольшие региональные организации. Для удобства был разработан личный кабинет, где фонды могут оперативно создавать заявки на сборы, отслеживать поступления и загружать отчеты. Также в 2024 году состоялся первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов были удвоены банком и направлены в фонды-партнеры для помощи детям. В забеге приняли участие 450 человек, а общая сумма собранных средств составила 2 миллиона рублей. По итогам 2024 года платформа "Совкомбанк про добро" стала победителем в номинации "Лидер культуры помощи" на всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее".
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россия, совкомбанк, банки
Россия, Совкомбанк, Банки
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год

На платформе "Совкомбанк про добро" закрыли 192 сбора по итогам 2024 года

© Фото : ПАО "Совкомбанк"На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : ПАО "Совкомбанк"
На благотворительной платформе Совкомбанка собрали 115 млн рублей за год
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На платформе "Совкомбанк про добро" по итогам 2024 года закрыли 192 благотворительных сбора и собрали 115 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Основная часть средств была направлена на помощь нуждающимся детям. Пожертвования покрыли расходы на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов, диагностику, а также приобретение специализированного оборудования для детей с особенностями здоровья, таких как инвалидные коляски, ходунки, слуховые и зрительные аппараты. Особую категорию сборов составила оплата занятий с педагогами, психологами и логопедами.
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На втором месте по объему собранных средств оказались проекты, направленные на помощь животным. Деньги были направлены для строительства и оборудования приютов и лечебных стационаров, а также для закупки кормов и лекарств.
В пресс-службе отметили, что в 2024 году платформа стала доступна для всех желающих, а не только для клиентов Совкомбанка. В функционал добавили геймификацию: пользователи могут выполнять задания, получать награды в виде добробаллов и значков, а также участвовать в рейтинге активных благотворителей - "добродеев".
Также в 2024 году "Совкомбанк про добро" поддержал благотворительную акцию "Щедрый вторник". За один день пользователи пожертвовали более 33 миллионов добробаллов. В акции приняли участие 5,5 тысячи человек.
В течение года к платформе присоединились 152 новых фонда. Среди них как крупные, так и небольшие региональные организации. Для удобства был разработан личный кабинет, где фонды могут оперативно создавать заявки на сборы, отслеживать поступления и загружать отчеты.
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Также в 2024 году состоялся первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов были удвоены банком и направлены в фонды-партнеры для помощи детям. В забеге приняли участие 450 человек, а общая сумма собранных средств составила 2 миллиона рублей.
По итогам 2024 года платформа "Совкомбанк про добро" стала победителем в номинации "Лидер культуры помощи" на всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее".
 
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