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Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ - РИА Новости, 02.04.2025
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11:55 02.04.2025 (обновлено: 12:08 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sovet-2008851587.html
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ - РИА Новости, 02.04.2025
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что намерена обратиться в Конституционный совет и Европейский суд по правам... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:55:00+03:00
2025-04-02T12:08:00+03:00
европейский суд по правам человека (еспч)
франция
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что намерена обратиться в Конституционный совет и Европейский суд по правам человека для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы государственной власти."Мы собираемся обратиться в Конституционный совет, подняв "приоритетный вопрос конституционности", целью которого является вынесение решения о несовместимости приговора об отстранении от избирательных прав с немедленным исполнением и свободой избирателей, закрепленной в Конституции… Кроме того, я также хочу обратиться в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся, что все эти инициативы, которые мы запускаем, дадут нам возможность провести президентские выборы в нормальных условиях", - заявила она в интервью изданию Parisien.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Франция, Приговор Марин Ле Пен, В мире, Европейский суд, Европарламент, Марин Ле Пен, Париж
Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ

Ле Пен обратится в Конституционный совет и ЕСПЧ для обжалования приговора

© AP Photo / Stephane de SakutinМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Stephane de Sakutin
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что намерена обратиться в Конституционный совет и Европейский суд по правам человека для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы государственной власти.
"Мы собираемся обратиться в Конституционный совет, подняв "приоритетный вопрос конституционности", целью которого является вынесение решения о несовместимости приговора об отстранении от избирательных прав с немедленным исполнением и свободой избирателей, закрепленной в Конституции… Кроме того, я также хочу обратиться в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся, что все эти инициативы, которые мы запускаем, дадут нам возможность провести президентские выборы в нормальных условиях", - заявила она в интервью изданию Parisien.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Ле Пен заявила, что выборы в 2027 году могут стать для нее последними
11:50
 
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