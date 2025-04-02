Ле Пен обжалует приговор в ЕСПЧ
Ле Пен обратится в Конституционный совет и ЕСПЧ для обжалования приговора
© AP Photo / Stephane de SakutinМарин Ле Пен
© AP Photo / Stephane de Sakutin
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 апр – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что намерена обратиться в Конституционный совет и Европейский суд по правам человека для обжалования приговора о немедленном запрете избираться в органы государственной власти.
"Мы собираемся обратиться в Конституционный совет, подняв "приоритетный вопрос конституционности", целью которого является вынесение решения о несовместимости приговора об отстранении от избирательных прав с немедленным исполнением и свободой избирателей, закрепленной в Конституции… Кроме того, я также хочу обратиться в Европейский суд по правам человека. Мы надеемся, что все эти инициативы, которые мы запускаем, дадут нам возможность провести президентские выборы в нормальных условиях", - заявила она в интервью изданию Parisien.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Приговор лишает Ле Пен шанса вступить в 2027 году в борьбу за президентское кресло, при этом на предстоящих выборах она, согласно опросам, была ведущим кандидатом.