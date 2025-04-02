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Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития
Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития - РИА Новости, 02.04.2025
Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Святослава Сорокина, который возглавлял в Минэкономразвития департамент развития социальной сферы и сектора... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:12:00+03:00
2025-04-02T21:12:00+03:00
2025-04-02T22:10:00+03:00
россия
святослав сорокин
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Святослава Сорокина, который возглавлял в Минэкономразвития департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций, заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Сорокина Святослава Олеговича заместителем Министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Сорокин работает в Минэкономразвития с 2017 года. Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций возглавил в 2021 году.
https://ria.ru/20250324/krikalev-2007059551.html
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россия, святослав сорокин, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Святослав Сорокин, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)