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Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития

Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития - РИА Новости, 02.04.2025

Мишустин назначил Святослава Сорокина замминистра экономического развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Святослава Сорокина, который возглавлял в Минэкономразвития департамент развития социальной сферы и сектора... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:12:00+03:00

2025-04-02T21:12:00+03:00

2025-04-02T22:10:00+03:00

россия

святослав сорокин

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Святослава Сорокина, который возглавлял в Минэкономразвития департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций, заместителем министра экономического развития, следует из распоряжения на портале официального опубликования правовых актов. "Назначить Сорокина Святослава Олеговича заместителем Министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Сорокин работает в Минэкономразвития с 2017 года. Департамент развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций возглавил в 2021 году.

https://ria.ru/20250324/krikalev-2007059551.html

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россия, святослав сорокин, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)