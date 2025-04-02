https://ria.ru/20250402/solntsev-2008842123.html

Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев"

Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев" - РИА Новости, 02.04.2025

Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев"

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, ранее участвовавшего в программе... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T11:13:00+03:00

2025-04-02T11:13:00+03:00

2025-04-02T12:26:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

россия

новосергиевский район

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, ранее участвовавшего в программе "Время героев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Участие в программе “Время героев”, которую инициировал президент России Владимир Путин, позволило Нурсултану Серкбаевичу получить новые знания, практический опыт в управлении. Уверен, у Героя России получится создать эффективную команду и правильно организовать работу в родном районе. Есть хорошая опора – жители, которые любят свою территорию и хотят сделать ее лучше. Желаю вам успешной работы!" – приводит пресс-служба слова Солнцева. Врио губернатора отметил, что опыт работы в должности исполняющего обязанности заместителя министра региональной и информационной политики области поможет ему в работе, поскольку для главы района очень важно уметь доносить информацию, понимать проблемы и желания местных жителей. "Благодарю за оказанное мне доверие и поддержку. Рад и горд тем, что возглавил Новосергиевский район. Приложу все усилия, чтобы продолжить развитие своей малой родины, особенное внимание будем уделять молодому поколению. Наше будущее только в наших руках. Работаем!" – сказал Муссагалеев. После этого прошла встреча с жителями, на ней Солнцев ответил на вопросы. От общественности района выступил заместитель председателя районного совета депутатов, директор Новосергиевской средней общеобразовательной школы № 2 Сергей Садов.

https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html

россия

новосергиевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений солнцев, россия, новосергиевский район