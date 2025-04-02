https://ria.ru/20250402/solntsev-2008842123.html
Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев"
Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев" - РИА Новости, 02.04.2025
Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев"
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, ранее участвовавшего в программе... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:13:00+03:00
2025-04-02T11:13:00+03:00
2025-04-02T12:26:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
россия
новосергиевский район
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, ранее участвовавшего в программе "Время героев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Участие в программе “Время героев”, которую инициировал президент России Владимир Путин, позволило Нурсултану Серкбаевичу получить новые знания, практический опыт в управлении. Уверен, у Героя России получится создать эффективную команду и правильно организовать работу в родном районе. Есть хорошая опора – жители, которые любят свою территорию и хотят сделать ее лучше. Желаю вам успешной работы!" – приводит пресс-служба слова Солнцева. Врио губернатора отметил, что опыт работы в должности исполняющего обязанности заместителя министра региональной и информационной политики области поможет ему в работе, поскольку для главы района очень важно уметь доносить информацию, понимать проблемы и желания местных жителей. "Благодарю за оказанное мне доверие и поддержку. Рад и горд тем, что возглавил Новосергиевский район. Приложу все усилия, чтобы продолжить развитие своей малой родины, особенное внимание будем уделять молодому поколению. Наше будущее только в наших руках. Работаем!" – сказал Муссагалеев. После этого прошла встреча с жителями, на ней Солнцев ответил на вопросы. От общественности района выступил заместитель председателя районного совета депутатов, директор Новосергиевской средней общеобразовательной школы № 2 Сергей Садов.
https://ria.ru/20241205/vyshki-1987604691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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евгений солнцев, россия, новосергиевский район
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Россия, Новосергиевский район
Солнцев представил нового главу муниципалитета - участника "Времени героев"
Солнцев представил нового главу района Оренбуржья - участника "Времени героев"
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева, ранее участвовавшего в программе "Время героев", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Участие в программе “Время героев”, которую инициировал президент России Владимир Путин, позволило Нурсултану Серкбаевичу получить новые знания, практический опыт в управлении. Уверен, у Героя России получится создать эффективную команду и правильно организовать работу в родном районе. Есть хорошая опора – жители, которые любят свою территорию и хотят сделать ее лучше. Желаю вам успешной работы!" – приводит пресс-служба слова Солнцева
.
Врио губернатора отметил, что опыт работы в должности исполняющего обязанности заместителя министра региональной и информационной политики области поможет ему в работе, поскольку для главы района очень важно уметь доносить информацию, понимать проблемы и желания местных жителей.
"Благодарю за оказанное мне доверие и поддержку. Рад и горд тем, что возглавил Новосергиевский район
. Приложу все усилия, чтобы продолжить развитие своей малой родины, особенное внимание будем уделять молодому поколению. Наше будущее только в наших руках. Работаем!" – сказал Муссагалеев.
После этого прошла встреча с жителями, на ней Солнцев ответил на вопросы. От общественности района выступил заместитель председателя районного совета депутатов, директор Новосергиевской средней общеобразовательной школы № 2 Сергей Садов.