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Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
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23:54 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/smi-2008994289.html
Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине, пишут СМИ
Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.04.2025
Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине, пишут СМИ
Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:54:00+03:00
2025-04-02T23:54:00+03:00
в мире
сша
украина
брюссель
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц. Как отмечает издание, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдёт без участия главы Пентагона. Хегсет не планирует присоединяться ко встрече ни очно, ни дистанционно. По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей минобороны. Отказ Вашингтона от участия вызывает обеспокоенность среди союзников на фоне изменения приоритетов администрации Дональда Трампа в вопросе поддержки Киева. На последнем заседании в феврале Хегсет жёстко призвал европейских партнёров взять на себя больше ответственности за собственную оборону и отверг возможность вступления Украины в НАТО до окончательного решения Белого дома. По информации Defense News, американские представители традиционно играли ключевую роль в координации поставок и проведении брифингов по оперативной обстановке на поле боя. Их отсутствие может существенно ограничить доступ участников встречи к американской разведывательной информации и аналитике о ходе конфликта.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
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в мире, сша, украина, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Украина, Брюссель, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО
Глава Пентагона впервые не примет участия во встрече по Украине, пишут СМИ

Defense News: Хегсет не примет участия во встрече коалиции по поддержке Украины

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет не примет участия во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, которая запланирована на 11 апреля в Брюсселе, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц.
Как отмечает издание, это станет первым случаем, когда заседание из более чем 50 стран пройдёт без участия главы Пентагона. Хегсет не планирует присоединяться ко встрече ни очно, ни дистанционно. По данным источников, США, вероятно, вовсе не направят на мероприятие высокопоставленных представителей минобороны.
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По информации Defense News, американские представители традиционно играли ключевую роль в координации поставок и проведении брифингов по оперативной обстановке на поле боя. Их отсутствие может существенно ограничить доступ участников встречи к американской разведывательной информации и аналитике о ходе конфликта.
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В миреСШАУкраинаБрюссельПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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