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Словакия получила два истребителя F-16 - РИА Новости, 02.04.2025
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15:32 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/slovakija-2008917631.html
Словакия получила два истребителя F-16
Словакия получила два истребителя F-16 - РИА Новости, 02.04.2025
Словакия получила два истребителя F-16
Словакия получила еще два истребителя F-16, сообщило словацкое новостное агентство TASR. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:32:00+03:00
2025-04-02T15:32:00+03:00
в мире
словакия
сша
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роберт калиняк
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БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Словакия получила еще два истребителя F-16, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "На военном аэродроме Кухыня (недалеко от Братиславы - ред.) приземлились в среду еще два истребителя F-16 для Вооруженных сил Словакии. У Словакии уже пять из 14 заказанных самолетов", - говорится в сообщении издания. Словакия получила три истребителя F-16 в 2024 году. Министр обороны страны Роберт Калиняк говорил, что до сентября 2025 года ожидается поставка еще шести боевых самолетов. Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку электронных компонентов на предприятиях-изготовителях данных самолетов. Министр обороны Словакии говорил, что республика может заказать в США еще несколько истребителей F-16, расширив их парк с 14 до 18.
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в мире, словакия, сша, братислава, роберт калиняк, f-16
В мире, Словакия, США, Братислава, Роберт Калиняк, F-16
Словакия получила два истребителя F-16

Словакия получила еще два истребителя F-16 для Вооруженных сил

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Словакия получила еще два истребителя F-16, сообщило словацкое новостное агентство TASR.
"На военном аэродроме Кухыня (недалеко от Братиславы - ред.) приземлились в среду еще два истребителя F-16 для Вооруженных сил Словакии. У Словакии уже пять из 14 заказанных самолетов", - говорится в сообщении издания.
Словакия получила три истребителя F-16 в 2024 году. Министр обороны страны Роберт Калиняк говорил, что до сентября 2025 года ожидается поставка еще шести боевых самолетов.
Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку электронных компонентов на предприятиях-изготовителях данных самолетов. Министр обороны Словакии говорил, что республика может заказать в США еще несколько истребителей F-16, расширив их парк с 14 до 18.
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В миреСловакияСШАБратиславаРоберт КалинякF-16
 
 
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