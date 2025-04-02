https://ria.ru/20250402/slovakija-2008917631.html

Словакия получила два истребителя F-16

Словакия получила два истребителя F-16 - РИА Новости, 02.04.2025

Словакия получила два истребителя F-16

Словакия получила еще два истребителя F-16, сообщило словацкое новостное агентство TASR. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:32:00+03:00

2025-04-02T15:32:00+03:00

2025-04-02T15:32:00+03:00

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роберт калиняк

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БРАТИСЛАВА, 2 апр - РИА Новости. Словакия получила еще два истребителя F-16, сообщило словацкое новостное агентство TASR. "На военном аэродроме Кухыня (недалеко от Братиславы - ред.) приземлились в среду еще два истребителя F-16 для Вооруженных сил Словакии. У Словакии уже пять из 14 заказанных самолетов", - говорится в сообщении издания. Словакия получила три истребителя F-16 в 2024 году. Министр обороны страны Роберт Калиняк говорил, что до сентября 2025 года ожидается поставка еще шести боевых самолетов. Поставка закупленных Словакией в США 14 истребителей F-16 должна была начаться в 2022 году, но ее отложили на 2024 год. Причиной этого решения американская сторона называла нехватку электронных компонентов на предприятиях-изготовителях данных самолетов. Министр обороны Словакии говорил, что республика может заказать в США еще несколько истребителей F-16, расширив их парк с 14 до 18.

https://ria.ru/20250307/slovakiya-2003518183.html

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в мире, словакия, сша, братислава, роберт калиняк, f-16