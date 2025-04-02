https://ria.ru/20250402/sk-2008964191.html

СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области

СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области

СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление ведомства РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:23:00+03:00

2025-04-02T18:23:00+03:00

2025-04-02T19:01:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление ведомства в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 205 УК (террористический акт). Установлено, что 2 апреля военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленную атаку на энергетические объекты в Курском районе Курской области. В результате указанные объекты получили значительные повреждения", — говорится в заявлении.Всех причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности, подчеркнули в управлении.Ранее в среду Минобороны сообщило, что ВСУ дважды за сутки обстреляли объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области. В результате без света остались более полутора тысяч потребителей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.В Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых они договорились разработать механизм запрета таких ударов. В перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html

https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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