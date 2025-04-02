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СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
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18:23 02.04.2025 (обновлено: 19:01 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/sk-2008964191.html
СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области
СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области
СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление ведомства РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:23:00+03:00
2025-04-02T19:01:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление ведомства в Telegram-канале."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 205 УК (террористический акт). Установлено, что 2 апреля военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленную атаку на энергетические объекты в Курском районе Курской области. В результате указанные объекты получили значительные повреждения", — говорится в заявлении.Всех причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности, подчеркнули в управлении.Ранее в среду Минобороны сообщило, что ВСУ дважды за сутки обстреляли объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области. В результате без света остались более полутора тысяч потребителей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.В Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых они договорились разработать механизм запрета таких ударов. В перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250401/rossija-2008730849.html
https://ria.ru/20250402/peskov-2008866409.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СК возбудил дело после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ энергообъектов в Курской области

© РИА Новости / Николай ХижнякСпасатель тушит пожар
Спасатель тушит пожар - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. СК России возбудил уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ двух энергообъектов в Курской области, сообщило Главное военное следственное управление ведомства в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части второй статьи 205 УК (террористический акт). Установлено, что 2 апреля военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты, произвели целенаправленную атаку на энергетические объекты в Курском районе Курской области. В результате указанные объекты получили значительные повреждения", — говорится в заявлении.
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Всех причастных к преступлению установят и привлекут к ответственности, подчеркнули в управлении.
Ранее в среду Минобороны сообщило, что ВСУ дважды за сутки обстреляли объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области. В результате без света остались более полутора тысяч потребителей.

Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
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Кремль высказался о моратории на удары по украинским энергообъектам
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В Эр-Рияде 24 марта состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых они договорились разработать механизм запрета таких ударов. В перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: украинские боевики нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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