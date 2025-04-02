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Сирийские СМИ сообщили об ударах Израиля по окраинам Хамы
Сирийские СМИ сообщили об ударах Израиля по окраинам Хамы - РИА Новости, 02.04.2025
Сирийские СМИ сообщили об ударах Израиля по окраинам Хамы
Окраины города Хама в центральной части Сирии подвергались ударам израильской авиации, сообщает сирийское агентство SANA. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T21:54:00+03:00
2025-04-02T21:54:00+03:00
2025-04-02T21:54:00+03:00
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БЕЙРУТ, 2 апр - РИА Новости. Окраины города Хама в центральной части Сирии подвергались ударам израильской авиации, сообщает сирийское агентство SANA. "Израильскому авиаудару подверглись окраины города Хама", - пишет агентство. Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске.
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в мире, хама (город), сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Хама (город), Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Сирийские СМИ сообщили об ударах Израиля по окраинам Хамы
Израильские ВВС нанесли удары по окраинам Хамы в Сирии