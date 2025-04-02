https://ria.ru/20250402/simonyan-2008970755.html

Симоньян сыронизировала на отказ ЕС продлить аккредитацию РИА Новости

Симоньян сыронизировала на отказ ЕС продлить аккредитацию РИА Новости - РИА Новости, 02.04.2025

Симоньян сыронизировала на отказ ЕС продлить аккредитацию РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя РИА Новости отказ Евросоюза аккредитовать агентство, РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:55:00+03:00

2025-04-02T18:55:00+03:00

2025-04-02T19:51:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя РИА Новости отказ Евросоюза аккредитовать агентство, напомнила, что "Радио Свобода"* закрыла не Россия."А что так вдруг пригорело в ЕС по поводу аккредитации РИА именно сейчас? "Радио Свобода"* не мы закрыли", — сказала она.В среду комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на исполнение санкционного режима. Агентство опротестовало это решение. При этом ранее ЕС, вводя ограничения против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников на территории сообщества в соответствии с Хартией об основных правах, которая гарантирует свободу и плюрализм массовой информации, а также невмешательство властей.* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.** СМИ, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html

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евросоюз, россия, маргарита симоньян, риа новости, брюссель, в мире