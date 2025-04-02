Симоньян сыронизировала на отказ ЕС продлить аккредитацию РИА Новости
Симоньян ответила на отказ ЕС в аккредитации РИА Новости фразой о Радио Свобода
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя РИА Новости отказ Евросоюза аккредитовать агентство, напомнила, что "Радио Свобода"* закрыла не Россия.
"А что так вдруг пригорело в ЕС по поводу аккредитации РИА именно сейчас? "Радио Свобода"* не мы закрыли", — сказала она.
Глава Белого дома Дональд Трамп в начале своего президентского срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств для борьбы с бюрократией, среди них — правительственное агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и "Голос Америки"**. В середине марта стало известно, что американские власти прекратили финансирование "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*.
В среду комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на исполнение санкционного режима. Агентство опротестовало это решение.
При этом ранее ЕС, вводя ограничения против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников на территории сообщества в соответствии с Хартией об основных правах, которая гарантирует свободу и плюрализм массовой информации, а также невмешательство властей.
* СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией.
** СМИ, признанное в России иноагентом.