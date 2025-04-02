Рейтинг@Mail.ru
"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 02.04.2025 (обновлено: 19:57 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/signal-2008976890.html
"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России
"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России - РИА Новости, 02.04.2025
"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России
Пользователи китайского портала Tencent увидели сигнал Западу на встрече глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:56:00+03:00
2025-04-02T19:57:00+03:00
ван и (политик)
китай
россия
москва
сергей лавров
в мире
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи китайского портала Tencent увидели сигнал Западу на встрече глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И.Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Москву с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова. По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки"."Китай и Россия подобны регулировщикам дорожного движения, использующим красный и зеленый сигналы, чтобы напомнить другим странам о необходимости "не вмешиваться" или "снизить скорость". Эта сдерживающая сила России и КНР более конструктивна, чем гегемонистская логика НАТО о "свободе судоходства", — написал пользователь."В то время как западные страны нацелены на подрыв порядка, Китай и Россия стремятся все починить", — отметил другой."Две державы заботятся друг о друге и не вмешиваются в юрисдикцию друг друга. Это молчаливое понимание становится все более ценным на фоне расширения НАТО на восток и провокаций в Южно-Китайском море", — написал комментатор."Да, Китай и Индия не будут участвовать в санкциях против России, а будут наращивать сотрудничество. Это важные козыри в руках России", — высказались в Сети."Только объединив усилия, Китай и Россия смогут защитить многополярный мир", — резюмировал читатель.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250402/finland-2008934000.html
https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html
китай
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ван и (политик), китай, россия, москва, сергей лавров, в мире, нато
Ван И (политик), Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире, НАТО

"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи китайского портала Tencent увидели сигнал Западу на встрече глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И.
Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Москву с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова. По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Впервые за три года": на Западе неожиданно высказались о Путине
Вчера, 16:43
"Китай и Россия подобны регулировщикам дорожного движения, использующим красный и зеленый сигналы, чтобы напомнить другим странам о необходимости "не вмешиваться" или "снизить скорость". Эта сдерживающая сила России и КНР более конструктивна, чем гегемонистская логика НАТО о "свободе судоходства", — написал пользователь.
"В то время как западные страны нацелены на подрыв порядка, Китай и Россия стремятся все починить", — отметил другой.
"Две державы заботятся друг о друге и не вмешиваются в юрисдикцию друг друга. Это молчаливое понимание становится все более ценным на фоне расширения НАТО на восток и провокаций в Южно-Китайском море", — написал комментатор.
"Да, Китай и Индия не будут участвовать в санкциях против России, а будут наращивать сотрудничество. Это важные козыри в руках России", — высказались в Сети.
"Только объединив усилия, Китай и Россия смогут защитить многополярный мир", — резюмировал читатель.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Осталась одна": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 14:37
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Ван И (политик)КитайРоссияМоскваСергей ЛавровВ миреНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала