"Красный сигнал". В Китае напомнили о козырях в руках России
Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Пользователи китайского портала Tencent увидели сигнал Западу на встрече глав МИД России и КНР Сергея Лаврова и Ван И.
Министр иностранных дел Китая Ван И посетил Москву с визитом по приглашению российского министра Сергея Лаврова. По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
"Китай и Россия подобны регулировщикам дорожного движения, использующим красный и зеленый сигналы, чтобы напомнить другим странам о необходимости "не вмешиваться" или "снизить скорость". Эта сдерживающая сила России и КНР более конструктивна, чем гегемонистская логика НАТО о "свободе судоходства", — написал пользователь.
"В то время как западные страны нацелены на подрыв порядка, Китай и Россия стремятся все починить", — отметил другой.
"Две державы заботятся друг о друге и не вмешиваются в юрисдикцию друг друга. Это молчаливое понимание становится все более ценным на фоне расширения НАТО на восток и провокаций в Южно-Китайском море", — написал комментатор.
"Да, Китай и Индия не будут участвовать в санкциях против России, а будут наращивать сотрудничество. Это важные козыри в руках России", — высказались в Сети.
"Только объединив усилия, Китай и Россия смогут защитить многополярный мир", — резюмировал читатель.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
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