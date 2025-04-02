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Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик

Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик - РИА Новости, 02.04.2025

Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик

Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Национального театра Томаша Станека. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:13:00+03:00

2025-04-02T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Национального театра Томаша Станека."Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", — рассказал он.Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.За яркую творческую жизнь он сыграл в нескольких десятках кинокартин. Среди известных фильмов с его участием: "Три мушкетера", "Человек за бортом", "Параграф 224", "Понтий Пилат", сериалы "Профессор", "Мария Терезия" и другие.

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2025

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