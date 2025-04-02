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Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик
Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик - РИА Новости, 02.04.2025
Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик
Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Национального театра Томаша Станека. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:13:00+03:00
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2025-04-02T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик умер на 86-м году жизни, сообщает телеканал TA3 со ссылкой на пресс-секретаря Национального театра Томаша Станека."Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", — рассказал он.Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.За яркую творческую жизнь он сыграл в нескольких десятках кинокартин. Среди известных фильмов с его участием: "Три мушкетера", "Человек за бортом", "Параграф 224", "Понтий Пилат", сериалы "Профессор", "Мария Терезия" и другие.
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в мире, алоис швеглик, новости культуры
Культура, В мире, Алоис Швеглик, Новости культуры
Умер актер из "Трех мушкетеров" Алоис Швеглик
Актер из фильма "Три мушкетера" Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет