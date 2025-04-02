https://ria.ru/20250402/shos-2008984340.html

Представители Минска и Москвы обсудили совершенствование ШОС

Представители Минска и Москвы обсудили совершенствование ШОС - РИА Новости, 02.04.2025

Представители Минска и Москвы обсудили совершенствование ШОС

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Лученок обсудил со спецпредставителем президента РФ по делам Шанхайской организации... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:09:00+03:00

2025-04-02T21:09:00+03:00

2025-04-02T21:09:00+03:00

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МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Лученок обсудил со спецпредставителем президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиером Хакимовым актуальные вопросы взаимодействия в рамках организации, включая реализацию решений по совершенствованию ее деятельности, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии. "В Москве состоялась встреча посла по особым поручениям министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрея Лученка со специальным представителем президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиером Хакимовым. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ШОС, включая реализацию решений о поэтапном совершенствовании деятельности организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что "особое внимание уделено подготовке предстоящих мероприятий высшего и высокого уровней, в том числе с учетом российского председательства в Совете глав правительств государств – членов ШОС".

https://ria.ru/20240912/shos-1972336520.html

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белоруссия, россия, москва, бахтиер хакимов, шос, в мире