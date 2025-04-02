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В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:54 02.04.2025 (обновлено: 12:55 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:54:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве.
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россия, москва, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"

Песков: власти своевременно объявят, состоится ли шествие Бессмертного полка

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
Участники акции Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции "Бессмертный полк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве.
Парад Победы - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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12:48
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
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