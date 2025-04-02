https://ria.ru/20250402/shestvie-2008864539.html

В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"

В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"

Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:54:00+03:00

2025-04-02T12:54:00+03:00

2025-04-02T12:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944336444_0:254:3190:2048_1920x0_80_0_0_df32bb1ee9543d85f800607cac675dac.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве.

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий песков