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В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:54:00+03:00
2025-04-02T12:54:00+03:00
2025-04-02T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти РФ своевременно объявят, состоится ли на День Победы шествие "Бессмертного полка", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все будет сделано своевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли 9 мая шествие "Бессмертного полка" в Москве.
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россия, москва, дмитрий песков
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о шествии "Бессмертного полка"
Песков: власти своевременно объявят, состоится ли шествие Бессмертного полка