https://ria.ru/20250402/sg-2008833259.html

Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы

Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы - РИА Новости, 02.04.2025

Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы

Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что Россия и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:52:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы последовательно отстаиваем свои законные внешнеполитические интересы и сообща работаем с зарубежными партнерами в целях формирования более справедливого, многополярного миропорядка", - говорится в послании.

https://ria.ru/20241208/soyuznoe-gosudarstvo-1987705331.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, владимир путин, в мире