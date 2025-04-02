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Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы
Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы - РИА Новости, 02.04.2025
Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что Россия и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:41:00+03:00
2025-04-02T10:41:00+03:00
2025-04-02T10:52:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам торжественного собрания по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии отметил, что Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Мы последовательно отстаиваем свои законные внешнеполитические интересы и сообща работаем с зарубежными партнерами в целях формирования более справедливого, многополярного миропорядка", - говорится в послании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия и Белоруссия отстаивают законные внешнеполитические интересы
Путин: РФ и Белоруссия работают с партнерами ради формирования многополярности