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Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветными революциями - РИА Новости, 02.04.2025
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11:58 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/serbija-2008851995.html
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветными революциями
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветными революциями - РИА Новости, 02.04.2025
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветными революциями
Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за поддержку в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T11:58:00+03:00
2025-04-02T11:58:00+03:00
в мире
сербия
сша
республика сербская
александр вулин
дональд трамп
беспорядки в белграде
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за поддержку в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно. "Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что "цветная революция" в Сербии была организована и профинансирована западными спецслужбами и американским "глубинным государством". Те же факторы препятствуют мирным усилиям 47-го президента США Дональда Трампа. Те же факторы стоят за нападением на президента Додика и Республику Сербскую. "Гибридный удар по Сербии преследует главную цель - развалить нашу страну и привести к власти пронатовскую оппозицию, которая выполнит все требования Запада, и, прежде всего, введет санкции против России. Я ожидаю, что контролируемые Западом лидеры протестов в ближайшие дни радикализируют свои действия, но силы безопасности и правопорядка Сербии должен быть достаточно сильными, чтобы защитить страну и наш народ", - отметил Вулин.
https://ria.ru/20250402/vuchich-2008788161.html
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в мире, сербия, сша, республика сербская, александр вулин, дональд трамп, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, США, Республика Сербская, Александр Вулин, Дональд Трамп, Беспорядки в Белграде
Вулин поблагодарил Россию за помощь в борьбе с цветными революциями

Вулин поблагодарил спецслужбы РФ за помощь в борьбе с цветными революциями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин выразил благодарность российским спецслужбам за поддержку в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно.
"Я очень благодарен российским спецслужбам, которые всегда поддерживают нас в борьбе с "цветными революциями", прежде всего информационно", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Он подчеркнул, что "цветная революция" в Сербии была организована и профинансирована западными спецслужбами и американским "глубинным государством". Те же факторы препятствуют мирным усилиям 47-го президента США Дональда Трампа. Те же факторы стоят за нападением на президента Додика и Республику Сербскую.
"Гибридный удар по Сербии преследует главную цель - развалить нашу страну и привести к власти пронатовскую оппозицию, которая выполнит все требования Запада, и, прежде всего, введет санкции против России. Я ожидаю, что контролируемые Западом лидеры протестов в ближайшие дни радикализируют свои действия, но силы безопасности и правопорядка Сербии должен быть достаточно сильными, чтобы защитить страну и наш народ", - отметил Вулин.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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В миреСербияСШАРеспублика СербскаяАлександр ВулинДональд ТрампБеспорядки в Белграде
 
 
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