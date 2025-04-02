https://ria.ru/20250402/sberbank-2008973270.html

Сбербанк посоветовал своевременно обновлять приложение на Android

Сбербанк посоветовал своевременно обновлять приложение на Android - РИА Новости, 02.04.2025

Сбербанк посоветовал своевременно обновлять приложение на Android

Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:23:00+03:00

2025-04-02T19:23:00+03:00

2025-04-02T19:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android, банк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение на Android, сообщили РИА Новости в кредитной организации. "Сбербанк рекомендует своевременно обновлять мобильное приложение пользователям Android. Сбербанк регулярно оповещает своих клиентов о необходимости обновлять мобильное приложение банка на Android. Обновить старые версии приложения Сбербанка для смартфонов Android можно в магазине приложений RuStore", - говорится в сообщении. Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений - это версии 14.7-15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023-2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется. Несмотря на это, если клиенты пользуются старыми версиями приложения, то банк уведомляет их о необходимости обновить приложение. "Если при попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, то это можно сделать в магазине приложений RuStore", - сообщает "Сбер".

https://ria.ru/20250402/karta-2008880182.html

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