https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008975168.html

Келлог рассказал о возможных санкциях США против России

Келлог рассказал о возможных санкциях США против России - РИА Новости, 02.04.2025

Келлог рассказал о возможных санкциях США против России

Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:49:00+03:00

2025-04-02T19:49:00+03:00

2025-04-02T19:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. "Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть", - сказал он.В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры "экстремальными". Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. "Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем", - подчеркнул Келлог. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008939140.html

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россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, в мире