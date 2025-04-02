Рейтинг@Mail.ru
Келлог рассказал о возможных санкциях США против России - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008975168.html
Келлог рассказал о возможных санкциях США против России
Келлог рассказал о возможных санкциях США против России - РИА Новости, 02.04.2025
Келлог рассказал о возможных санкциях США против России
Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:49:00+03:00
2025-04-02T19:49:00+03:00
россия
сша
украина
кит келлог
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_96bb1b425e1ca2a4b6635412b3d52eef.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News. "Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть", - сказал он.В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры "экстремальными". Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине. "Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем", - подчеркнул Келлог. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008939140.html
https://ria.ru/20250401/sanktsii-2008780438.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000380918_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96cc0f8c51f3141d9ac5435e5459ba53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, кит келлог, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Келлог рассказал о возможных санкциях США против России

Келлог: новые санкции США могут быть направлены на замороженные активы России

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Новые антироссийские санкции со стороны США могут быть нацелены на замороженные суверенные активы РФ, а также на попытки остановить транспортировку российской нефти, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
"Смотрите, вы говорите о российских суверенных активах. Это 300 миллиардов долларов… Можно пойти за ними. Посмотрите на теневой флот. Это флот, который перевозит большую часть незаконной нефти, которая транспортируется по всему миру, 70% из нее идет через Балтику, но можно фактически ее закрыть", - сказал он.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США расширили антироссийские санкции
Вчера, 17:04
В частности, Келлог предложил использовать ледоколы береговой охраны США с целью блокировать движение судов с российской нефтью, добавив, что считает указанные меры "экстремальными".
Вместе с тем американский чиновник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время сфокусирован на достижении режима прекращения огня в конфликте на Украине.
"Если мы достигнем 30-дневного прекращения огня, чего мы хотим, всеобъемлющего прекращения огня, это означает воздух, море и суша, то это будет самым важным этапом, и именно к этому мы стремимся в ближайшем будущем", - подчеркнул Келлог.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Группа американских сенаторов угрожает ужесточить санкции против России
1 апреля, 23:53
 
РоссияСШАУкраинаКит КеллогДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала