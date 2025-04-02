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В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России
В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России - РИА Новости, 02.04.2025
В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России
Группа из 50 членов сената США заявила о готовности проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва не станет участвовать в мирном процессе по... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T01:33:00+03:00
2025-04-02T01:33:00+03:00
2025-04-02T01:33:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группа из 50 членов сената США заявила о готовности проголосовать за ужесточение антироссийских санкций, если Москва не станет участвовать в мирном процессе по Украине."Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира. Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", — утверждается в подготовленном политиками документе.В их число входят как представители обеих основных партий. От республиканцев инициативу ведет сенатор Линдси Грэм*.В России неоднократно подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Сенат США, Республиканская партия США, Демократическая партия США
В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России
Группа из 50 членов сената США пригрозила пошлинами в 500% против партнеров РФ