https://ria.ru/20250402/sammit-2008861941.html

В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту

В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту

Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:44:00+03:00

2025-04-02T12:44:00+03:00

2025-04-02T12:44:00+03:00

россия

китай

украина

дмитрий песков

ван и (политик)

сергей лавров

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем - это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведется массированная подготовка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке данного саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, украина, дмитрий песков, ван и (политик), сергей лавров, политика