https://ria.ru/20250402/sammit-2008861941.html
В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту
В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту
Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:44:00+03:00
2025-04-02T12:44:00+03:00
2025-04-02T12:44:00+03:00
россия
китай
украина
дмитрий песков
ван и (политик)
сергей лавров
политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это важнейшее внешнеполитическое мероприятие для нас. Визит, продолжение контактов на высшем уровне между Россией и Китаем - это наш безусловный приоритет, который не связан ни с какой конъюнктурой, не зависит ни от каких внешних факторов. Ведется массированная подготовка", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке данного саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, украина, дмитрий песков, ван и (политик), сергей лавров, политика
Россия, Китай, Украина, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Сергей Лавров, Политика
В Кремле рассказали о подготовке к российско-китайскому саммиту
Песков: идет массированная подготовка к российско-китайскому саммиту