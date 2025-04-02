https://ria.ru/20250402/sammit-2008861595.html
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая - РИА Новости, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая
Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:43:00+03:00
2025-04-02T12:43:00+03:00
2025-04-02T12:43:00+03:00
россия
китай
украина
дмитрий песков
ван и (политик)
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политика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сроки согласованы, место согласовано. Повестка дня сейчас в проработке. Ведется сейчас максимально активная подготовка к этому саммиту... Своевременно мы будем обо всем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке российско-китайского саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.
https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, китай, украина, дмитрий песков, ван и (политик), сергей лавров, политика
Россия, Китай, Украина, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Сергей Лавров, Политика
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая
Песков: дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы