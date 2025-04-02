https://ria.ru/20250402/sammit-2008861595.html

В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая

В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая - РИА Новости, 02.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о саммите России и Китая

Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:43:00+03:00

2025-04-02T12:43:00+03:00

2025-04-02T12:43:00+03:00

россия

китай

украина

дмитрий песков

ван и (политик)

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дата и место предстоящего российско-китайского саммита согласованы, идет максимально активная подготовка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сроки согласованы, место согласовано. Повестка дня сейчас в проработке. Ведется сейчас максимально активная подготовка к этому саммиту... Своевременно мы будем обо всем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о подготовке российско-китайского саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начал официальный трехдневный визит в Россию. Глава китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждались предстоящие контакты двух стран на высшем уровне, развитие двусторонних отношений и международные вопросы, включая Украину.

https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html

россия

китай

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

россия, китай, украина, дмитрий песков, ван и (политик), сергей лавров, политика