Рейтинг@Mail.ru
"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/rossiya-2008969236.html
"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России
"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России - РИА Новости, 02.04.2025
"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России
Президенту США Дональду Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:44:00+03:00
2025-04-02T18:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029283_0:26:3073:1755_1920x0_80_0_0_e231348477ac7f194ee5b0f7eb8a52a5.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу. У них на руках все карты, война идет по их сценарию", — призвал Риттер.Эксперт предупредил, что президент США может лишиться многого, если боевые действия на Украине продолжатся. Риттер также усомнился в разумности попыток Трампа надавить на российское руководство.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине.Так он прокомментировал слова главы Белого дома, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008936529.html
https://ria.ru/20250402/plan-2008923706.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007029283_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_6c2b786dcf38efbae8784fdff352ef44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России

Риттер: Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия победит

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу. У них на руках все карты, война идет по их сценарию", — призвал Риттер.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский
Вчера, 16:53
Эксперт предупредил, что президент США может лишиться многого, если боевые действия на Украине продолжатся. Риттер также усомнился в разумности попыток Трампа надавить на российское руководство.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине.
Так он прокомментировал слова главы Белого дома, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.
О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.
Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Должны это сделать". На Западе предложили радикальный план по России
Вчера, 15:57
 
В миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала