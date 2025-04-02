https://ria.ru/20250402/rossiya-2008969236.html

"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России

"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России - РИА Новости, 02.04.2025

"Есть все карты". В США обратились со срочным призывом к Трампу по России

Президенту США Дональду Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:44:00+03:00

2025-04-02T18:44:00+03:00

2025-04-02T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу нужно завершить конфликт на Украине, поскольку Россия одержит в нем победу, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Трамп проигрывает, и нам нужно остановить эту карточную игру, эту войну, потому что Россия одержит полную победу. У них на руках все карты, война идет по их сценарию", — призвал Риттер.Эксперт предупредил, что президент США может лишиться многого, если боевые действия на Украине продолжатся. Риттер также усомнился в разумности попыток Трампа надавить на российское руководство.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что Москва продолжает контактировать с Вашингтоном по теме урегулирования конфликта на Украине.Так он прокомментировал слова главы Белого дома, заявившего о готовности ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если по мирным переговорам не будет прогресса.О готовности Трампа ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если не удастся достичь соглашения по прекращению украинского конфликта, сообщил позавчера телеканал NBC News.Позднее американский лидер уточнил, что не хотел бы прибегать к таким мерам.

https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008936529.html

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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, дональд трамп, дмитрий песков