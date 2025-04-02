https://ria.ru/20250402/rossija-2008937815.html

МВД сообщило о ликвидации пяти мошеннических колл-центров в 2024 году

МВД сообщило о ликвидации пяти мошеннических колл-центров в 2024 году - РИА Новости, 02.04.2025

МВД сообщило о ликвидации пяти мошеннических колл-центров в 2024 году

МВД РФ совместно с белорусскими коллегами в 2024 году на территориях двух государств ликвидировали пять мошеннических колл-центров и задержали порядка 60... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:57:00+03:00

2025-04-02T16:57:00+03:00

2025-04-02T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. МВД РФ совместно с белорусскими коллегами в 2024 году на территориях двух государств ликвидировали пять мошеннических колл-центров и задержали порядка 60 организаторов и участников преступного сообщества, причастных к совершению более 400 преступлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Совместно раскрыты и пресечены тысячи преступлений. Только по линии УБК МВД России в 2024 году совместно с коллегами на территориях двух государств ликвидировано пять мошеннических колл-центров и задержано порядка 60 организаторов и участников преступного сообщества, причастных к совершению более 400 преступлений", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что сотрудничество правоохранительных органов России и Белоруссии активно развивается. Россия и Белоруссия 8 декабря 1999 года подписали Договор о создании Союзного государства, которым декларируется образование Союзного государства как нового этапа в единении народов двух стран в демократическое правовое государство. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.

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