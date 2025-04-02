https://ria.ru/20250402/rossija-2008900713.html

Врач из Татарстана вернулась в Россию после крушения батискафа в Египте

Врач из Татарстана вернулась в Россию после крушения батискафа в Египте - РИА Новости, 02.04.2025

Врач из Татарстана вернулась в Россию после крушения батискафа в Египте

Педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина и две ее дочери, пострадавшие при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, вернулись в Россию и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:44:00+03:00

2025-04-02T14:44:00+03:00

2025-04-02T14:44:00+03:00

крушение батискафа в хургаде

происшествия

россия

египет

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КАЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. Педиатр из Татарстана Кристина Валиуллина и две ее дочери, пострадавшие при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, вернулись в Россию и едут домой в Уруссу, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики. Супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины из Уруссу отдыхали в Египте с дочками 10 и 15 лет и находились на батискафе, который потерпел крушение. Министр здравоохранения Татарстана сообщал 28 марта, что Кристина Валиуллина находится в больнице стабильном состоянии, угрозы ее жизни нет. Он уточнял, что дети Валиуллиной также находятся в больнице. "Сегодня Кристина Валиуллина и ее дочери прилетели в Россию и сейчас едут домой в Уруссу. Их сопровождает главный врач Уруссинской центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что тело погибшего Равиля Валиуллина будет доставлено в ближайшее время. Ранее в генконсульстве РФ в Хургаде заявили РИА Новости о начале репатриации тел россиян, погибших при крушении батискафа. Генконсульство добавило, что расходы за репатриацию тел несут страховые компании. Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту были спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Среди погибших - двое детей. В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии. Капитан судна решением местной прокуратуры был освобожден под залог с условием не покидать место жительства.

https://ria.ru/20250329/khurgada-2008178326.html

https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html

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крушение батискафа в хургаде, происшествия, россия, египет