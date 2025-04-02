https://ria.ru/20250402/rossija-2008867618.html

Песков: Россия продолжит доводить до США информацию о ситуации на Украине

Песков: Россия продолжит доводить до США информацию о ситуации на Украине - РИА Новости, 02.04.2025

Песков: Россия продолжит доводить до США информацию о ситуации на Украине

Россия продолжит доводить до американской стороны информацию о реальном положении дел, нежелании киевского режима что-то делать для мира, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T13:05:00+03:00

2025-04-02T13:05:00+03:00

2025-04-02T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Россия продолжит доводить до американской стороны информацию о реальном положении дел, нежелании киевского режима что-то делать для мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с руководством в Москве по прекращению конфликта на Украине. "Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Мы продолжим нашу работу с американцами, будем доводить до них терпеливо реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Украина совершила атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого, в том числе, - американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", а 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil