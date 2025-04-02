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Кремль: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
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12:56 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/rossija-2008865460.html
Кремль: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам
Кремль: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам - РИА Новости, 02.04.2025
Кремль: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам
РФ продолжает придерживаться моратория на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:56:00+03:00
2025-04-02T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. РФ продолжает придерживаться моратория на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре. "Российская сторона продолжает придерживаться этого моратория", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли действовать мораторий, несмотря на все нарушения Киева. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Кремль: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам

Песков: Россия продолжает соблюдать мораторий на удары по энергообъектам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. РФ продолжает придерживаться моратория на удары по энергообъектам Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"Российская сторона продолжает придерживаться этого моратория", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, продолжает ли действовать мораторий, несмотря на все нарушения Киева.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 11:35
 
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