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ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/rogov-2008918795.html
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:40:00+03:00
2025-04-02T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дружковка
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Дружковке Донецкой Народной Республики произошло "цветение" "Герани". Был произведен удар по командному пункту ударных БПЛА 56-й бригады. Ликвидированы или тяжело раненые около двух десятков боевиков, нарушены возможности координации массированных вылетов вражеских дронов, уничтожена масса оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - сказал Рогов.
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россия
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россия, дружковка, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов

Рогов: ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в Дружковке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОператор БПЛА самолетного типа
Оператор БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В Дружковке Донецкой Народной Республики произошло "цветение" "Герани". Был произведен удар по командному пункту ударных БПЛА 56-й бригады. Ликвидированы или тяжело раненые около двух десятков боевиков, нарушены возможности координации массированных вылетов вражеских дронов, уничтожена масса оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДружковкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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