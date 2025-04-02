https://ria.ru/20250402/rogov-2008918795.html

ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов

ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025

ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов

Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:40:00+03:00

2025-04-02T15:40:00+03:00

2025-04-02T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дружковка

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d1cc3dbc5e9bd1e1331f5ae8d5184f.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Дружковке Донецкой Народной Республики произошло "цветение" "Герани". Был произведен удар по командному пункту ударных БПЛА 56-й бригады. Ликвидированы или тяжело раненые около двух десятков боевиков, нарушены возможности координации массированных вылетов вражеских дронов, уничтожена масса оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

дружковка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дружковка, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф