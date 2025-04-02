https://ria.ru/20250402/rogov-2008918795.html
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:40:00+03:00
2025-04-02T15:40:00+03:00
2025-04-02T15:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дружковка
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9d1cc3dbc5e9bd1e1331f5ae8d5184f.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Российские военные в Дружковке в ДНР лишили противника возможности координации массированных запусков дронов, нанеся удар по командному пункту БПЛА 56-й бригады ВСУ, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Дружковке Донецкой Народной Республики произошло "цветение" "Герани". Был произведен удар по командному пункту ударных БПЛА 56-й бригады. Ликвидированы или тяжело раненые около двух десятков боевиков, нарушены возможности координации массированных вылетов вражеских дронов, уничтожена масса оборудования, включая беспилотные летательные аппараты дальнего действия", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
дружковка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983230574_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_276d67f088d160d501adefc15d4c23e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дружковка, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дружковка, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в ДНР, заявил Рогов
Рогов: ВС России уничтожили командный пункт ударных дронов ВСУ в Дружковке в ДНР