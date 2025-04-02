https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам - РИА Новости, 02.04.2025
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора и говорить им о взломе личного кабинета на "Госуслугах", сообщило ведомство в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:11:00+03:00
2025-04-02T09:11:00+03:00
2025-04-02T10:48:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора и говорить им о взломе личного кабинета на "Госуслугах", сообщило ведомство в Telegram-канале."В Справочно-информационный центр Роскомнадзора поступает множество звонков и писем от граждан, которые сообщают о подозрительных звонках, поступающих от неизвестных лиц. Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале "Госуслуг" взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС", — говорится в релизе.По данным РКН, звонки поступают через WhatsApp с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства.В Роскомнадзоре напомнили, что государственные органы никогда не звонят через мессенджеры и не запрашивают персональные данные. Сотрудники ведомства не имеют отношения к этим звонкам.
https://ria.ru/20250330/snils-2008190180.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам
Мошенники звонят россиянам, представляясь сотрудниками Роскомнадзора