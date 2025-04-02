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Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос - РИА Новости, 02.04.2025
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18:47 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/rfpi-2008969411.html
Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос
Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос - РИА Новости, 02.04.2025
Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о встрече со РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T18:47:00+03:00
2025-04-02T18:47:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
стив уиткофф
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выложил опрос об отношениях России и США на своей странице в соцсети X. "Являются ли хорошие отношения США и России чем-то хорошим для мира?", - написал Дмитриев, приложив опрос. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Позднее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в среду в Белом доме.
https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос

Дмитриев запустил опрос о России и США на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выложил опрос об отношениях России и США на своей странице в соцсети X.
"Являются ли хорошие отношения США и России чем-то хорошим для мира?", - написал Дмитриев, приложив опрос.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Позднее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в среду в Белом доме.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о визите главы РФПИ в США
Вчера, 12:46
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевСтив УиткоффДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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