https://ria.ru/20250402/rfpi-2008969411.html

Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос

Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос - РИА Новости, 02.04.2025

Глава РФПИ на фоне сообщений о встрече с Уиткоффом опубликовал опрос

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о встрече со РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T18:47:00+03:00

2025-04-02T18:47:00+03:00

2025-04-02T18:47:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

стив уиткофф

дмитрий песков

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне сообщений о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом выложил опрос об отношениях России и США на своей странице в соцсети X. "Являются ли хорошие отношения США и России чем-то хорошим для мира?", - написал Дмитриев, приложив опрос. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Позднее журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники сообщила, что встреча Дмитриева и Уиткоффа состоится в среду в Белом доме.

https://ria.ru/20250402/dmitriev-2008862361.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, стив уиткофф, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций