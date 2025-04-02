https://ria.ru/20250402/reyting-2008833087.html

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВЭБа на уровне "ААA (RU)"

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВЭБа на уровне "ААA (RU)" - РИА Новости, 02.04.2025

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВЭБа на уровне "ААA (RU)"

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "ААA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:41:00+03:00

2025-04-02T10:41:00+03:00

россия

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "ААA(RU)" со стабильным прогнозом, сообщили в агентстве."АКРА подтвердило кредитный рейтинг государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на уровне "AAA(RU)", прогноз "Стабильный", и подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций "ВЭБ.РФ" на уровне "AAA(RU)", - говорится в пресс-релизе.В агентстве высоко оценили степень государственной поддержки, ликвидность и способность ВЭБа к устойчивой операционной деятельности, однако отметили возможность сохранения зависимости уровня собственной кредитоспособности от госфинансирования и эффективности реализации стратегии развития. По данным АКРА, ключевыми допущениями являются достаточность объемов государственной поддержки для расчетов с кредиторами в ближайшие годы и развитие в рамках обновляемой в 2025 году стратегии с учетом утвержденных направлений деятельности.В 2024 году ВЭБ.РФ подтвердил способность к устойчивой операционной деятельности. Чистая прибыль корпорации (по данным консолидированной отчетности по МСФО) составила 75,8 миллиарда рублей при рентабельности ROE на уровне 8,4%. При этом ВЭБ.РФ не относит получение прибыли и достижение высоких уровней рентабельности к целевым показателям деятельности, фокусируясь на безубыточности и операционной эффективности. ВЭБ.РФ нарастил объем кредитного портфеля на 36,7%, объем договорных и условных обязательств — на 27,7%. Корпорация сохранила показатели достаточности капитала на уровне, который с запасом превышает требования, установленные Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".Позиция по фондированию и ликвидности в целом оценивается как комфортная. ВЭБ.РФ преимущественно использует средства банков (1,17 триллиона рублей) и средства, привлеченные с помощью выпусков долговых ценных бумаг (1,33 триллиона рублей). При этом корпорация располагает существенным объемом денежных средств и ликвидных активов для покрытия текущих обязательств.Коэффициент достаточности капитала ВЭБ.РФ составил 14,8%. При этом правительство Российской Федерации продолжает поддерживать развитие ВЭБ.РФ: взносы в добавочный капитал ВЭБ.РФ в 2024 году составили 95,8 миллиарда рублей.ВЭБ.РФ не является коммерческим банком, его деятельность регулируется специальным Федеральным законом № 82-ФЗ "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" от 17.05.2007. Согласно Меморандуму о финансовой политике государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", утвержденному распоряжением правительства России от 10.08.2021 № 2208-р, ВЭБ.РФ участвует в реализации инициатив правительства Российской Федерации в сфере социально-экономического развития страны.АКРА ожидает, что в сценарии системного экономического стресса и/или в случае существенного ухудшения собственной кредитоспособности ВЭБ.РФ правительство Российской Федерации предоставит ВЭБ.РФ достаточный объем экстраординарной поддержки в форме капитала или ликвидности для удовлетворения требований кредиторов.

https://ria.ru/20250327/investory-2007685439.html

https://ria.ru/20250326/arktika-2007532686.html

https://ria.ru/20250326/vebrf-2007555524.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), вэб.рф (вэб)