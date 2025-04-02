https://ria.ru/20250402/rets-2008863547.html

Российские компании стали чаще получать сертификат "Сделано в России"

Российские компании стали чаще получать сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 02.04.2025

Российские компании стали чаще получать сертификат "Сделано в России"

В первом квартале 2025 года наблюдается значительный рост числа заявлений на получение сертификата соответствия "Сделано в России", который выдает Российский... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:51:00+03:00

2025-04-02T12:51:00+03:00

2025-04-02T12:51:00+03:00

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В первом квартале 2025 года наблюдается значительный рост числа заявлений на получение сертификата соответствия "Сделано в России", который выдает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), количество поданных заявлений увеличилось на 486% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает центр."Это свидетельствует о растущем интересе российских производителей к программе "Сделано в России", участники которой получают поддержку РЭЦ в продвижении под национальным брендом за рубежом", - говорится в сообщении."Особенно активны компании из пищевой промышленности, строительных материалов, химической и легкой промышленности. В частности, количество заявлений от предприятий пищевой отрасли увеличилось в 9 раз, что обусловлено растущим экспортом российских продуктов питания в страны СНГ и дальнего зарубежья. Кроме того, начиная со второй половины прошлого года, отмечается кратный рост числа заявок от производителей машиностроения, высокотехнологичной промышленной продукции, включая микроэлектронику и электрооборудование", - сказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Сертификат "Сделано в России" является бесплатным и добровольным документом, который могут получить производители несырьевых товаров и услуг. Он охватывает пять направлений: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. При этом для участия в программе и получения сертификата не обязательно быть действующим экспортером.Одной из причин роста числа заявлений, отмечают в РЭЦ, является активная поддержка со стороны государства. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" РЭЦ предлагает около 150 различных инструментов поддержки бизнеса.В центре напомнили, что выдача сертификата осуществляется на основании различных документов, таких как протоколы испытаний, патенты, регистрационные удостоверения и добровольные сертификаты. Это позволяет с уверенностью утверждать, что продукция, участвующая в программе, соответствует высоким стандартам качества и обладает уникальными характеристиками."Процесс получения сертификата включает всего четыре шага: зайдите на сайт РЭЦ, внимательно заполните форму заявки, предоставив все необходимые данные о продукции, подготовьте и прикрепите все требуемые документы, подтверждающие качество и характеристики товара и ожидайте уведомления: после подачи заявки останется только дождаться уведомления о готовности сертификата "Сделано в России". Если все условия выполнены, сертификат можно получить в течение десяти рабочих дней", - заключили в центре.

https://ria.ru/20250401/rets-2008608209.html

https://ria.ru/20250331/rets-2008371853.html

https://ria.ru/20250331/rets-2008369720.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)