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Опрос показал, какой юмор россияне больше всего ценят в рекламе - РИА Новости, 02.04.2025
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06:08 02.04.2025
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Опрос показал, какой юмор россияне больше всего ценят в рекламе
Опрос показал, какой юмор россияне больше всего ценят в рекламе - РИА Новости, 02.04.2025
Опрос показал, какой юмор россияне больше всего ценят в рекламе
Больше всего россиянам в рекламе нравится добрый юмор, сарказм и иронию ценят более 40%, а вот черный юмор нравится только 8%, выяснили для РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:08:00+03:00
2025-04-02T06:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Больше всего россиянам в рекламе нравится добрый юмор, сарказм и иронию ценят более 40%, а вот черный юмор нравится только 8%, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO. "На первом месте в рекламе - семейный и добрый юмор, его предпочитают почти 60%. Ирония и сарказм нравятся 43% опрошенных, каламбуры - 38%. А вот абсурд и черный юмор заходят реже: 20% и всего 8% соответственно", - говорится в отчете компании по итогам исследования мнений 1 тысячи респондентов, которое предполагало выбор нескольких вариантов ответа. Там добавляется, что предпочтения в рекламном юморе сильно зависят от пола, возраста и дохода. Женщины чаще выбирают семейный и добрый юмор - его ценят 65%. Мужчинам ближе ирония и сарказм (45%), а также каламбуры (39%). Молодежь от 18 до 34 лет более открыта к абсурду (23%), тогда как старшее поколение отдает предпочтение спокойному, семейному юмору (63%). Самыми удачными стилями в рекламе аудитория считает легкий и непринужденный юмор (59%) и интеллектуально-остроумный (45%). Провокационные и гротескные шутки заходят реже - 12% и 8% соответственно. Женщины чаще выбирают легкий стиль (64%), мужчины - интеллектуальный (50%). Молодые люди чуть лояльнее к провокации (15%), а респонденты с высоким доходом чаще отмечают умный юмор (52%). Аудитория особенно остро реагирует на вульгарный юмор в рекламе - его не приемлют 64% опрошенных. Почти так же часто вызывают раздражение шутки на политические темы (46%), национальные и этнические намеки (45%), а также гендерные стереотипы (44%). Женщины критичнее всего относятся к вульгарности - против нее высказались 76%. А мужчины чаще снисходительны к политическому юмору.
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60
353
60
общество, реклама
Общество, Реклама
Опрос показал, какой юмор россияне больше всего ценят в рекламе

ORO: россияне больше всего ценят в рекламе добрый юмор, сарказм и иронию

© Fotolia / ake1150Молодая пара смотрит телевизор
Молодая пара смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Fotolia / ake1150
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Больше всего россиянам в рекламе нравится добрый юмор, сарказм и иронию ценят более 40%, а вот черный юмор нравится только 8%, выяснили для РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
"На первом месте в рекламе - семейный и добрый юмор, его предпочитают почти 60%. Ирония и сарказм нравятся 43% опрошенных, каламбуры - 38%. А вот абсурд и черный юмор заходят реже: 20% и всего 8% соответственно", - говорится в отчете компании по итогам исследования мнений 1 тысячи респондентов, которое предполагало выбор нескольких вариантов ответа.
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Там добавляется, что предпочтения в рекламном юморе сильно зависят от пола, возраста и дохода. Женщины чаще выбирают семейный и добрый юмор - его ценят 65%. Мужчинам ближе ирония и сарказм (45%), а также каламбуры (39%). Молодежь от 18 до 34 лет более открыта к абсурду (23%), тогда как старшее поколение отдает предпочтение спокойному, семейному юмору (63%).
Самыми удачными стилями в рекламе аудитория считает легкий и непринужденный юмор (59%) и интеллектуально-остроумный (45%). Провокационные и гротескные шутки заходят реже - 12% и 8% соответственно. Женщины чаще выбирают легкий стиль (64%), мужчины - интеллектуальный (50%). Молодые люди чуть лояльнее к провокации (15%), а респонденты с высоким доходом чаще отмечают умный юмор (52%).
Аудитория особенно остро реагирует на вульгарный юмор в рекламе - его не приемлют 64% опрошенных. Почти так же часто вызывают раздражение шутки на политические темы (46%), национальные и этнические намеки (45%), а также гендерные стереотипы (44%). Женщины критичнее всего относятся к вульгарности - против нее высказались 76%. А мужчины чаще снисходительны к политическому юмору.
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