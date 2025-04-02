"Ответный удар": в США раскрыли, что Запад приготовил для России на Украине
WS: идея Европы по отправке войск на Украину кажется легкой только на бумаге
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Французские военные во время учений в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Идея европейских политиков об отправке войск на Украину кажется легкой только на бумаге, пишет бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен для Weapons Substack.
"Франция и Великобритания, а возможно, и некоторые другие, работают над новой идеей по вливанию европейских сил в конфликт в поддержку Украины <…> Им придется ввести войска на запад Украины. У Европы нет развертываемых сил в достаточном количестве (и у них нет запасов оружия), чтобы быть чем-то большим <…> европейцам придется ожидать ответного удара со стороны русских, которые могут решить атаковать районы сосредоточения и склады снабжения в Польше и Румынии", — отметил он.
По словам Брайена, эта инициатива обречена на провал без поддержки авиации и флота, с которыми не все так гладко.
"Самолеты будут уязвимы в любом месте вблизи Восточной Украины, учитывая эшелонированную противовоздушную оборону России. Точно так же у военно-морских сил мало вариантов за пределами Одессы, но порт находится в ближнем радиусе действия ракет. <…> И у Франции, и у Великобритании есть авианосцы, но рискнут ли они такими активами так близко к России — вызывает серьезные сомнения", — заключил Брайен.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявил, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину сил сдерживания. Как подчеркнул французский лидер, инициатива Парижа и Лондона не станет заменой украинским войскам, а силы сдерживания не станут миротворцами. Их цель будет заключаться в сдерживании России, их разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, но для ее реализации в этом нет необходимости.
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