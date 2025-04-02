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В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз - РИА Новости, 02.04.2025
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07:01 02.04.2025 (обновлено: 13:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/ranenie-2008801221.html
В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз
В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз - РИА Новости, 02.04.2025
В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз
В Приморье школьница получила проникающее ранение глаза во время ссоры с одноклассником, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:01:00+03:00
2025-04-02T13:04:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
дальнереченский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье школьница получила проникающее ранение глаза во время ссоры с одноклассником, сообщило региональное управление СК."В СМИ и социальных сетях размещено сообщение о том, что в селе Веденка Дальнереченского района между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза", — говорится в релизе.По данным полиции Приморья, во время урока девочка ударила одноклассника рукой по голове, в ответ он нанес удар ладонью по ее лицу. В этот момент в руках школьницы была шариковая ручка. Пострадавшую госпитализировали.Возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и Халатность". Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельств произошедшего.
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россия
приморский край
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происшествия, россия, приморский край, дальнереченский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Дальнереченский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

В Приморье школьник во время конфликта воткнул однокласснице ручку в глаз

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье школьница получила проникающее ранение глаза во время ссоры с одноклассником, сообщило региональное управление СК.
"В СМИ и социальных сетях размещено сообщение о том, что в селе Веденка Дальнереченского района между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза", — говорится в релизе.
По данным полиции Приморья, во время урока девочка ударила одноклассника рукой по голове, в ответ он нанес удар ладонью по ее лицу. В этот момент в руках школьницы была шариковая ручка. Пострадавшую госпитализировали.
Возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и Халатность". Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияРоссияПриморский крайДальнереченский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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