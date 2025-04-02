https://ria.ru/20250402/ranenie-2008801221.html

В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз - РИА Новости, 02.04.2025

В Приморье школьник воткнул однокласснице ручку в глаз

В Приморье школьница получила проникающее ранение глаза во время ссоры с одноклассником, сообщило региональное управление СК. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:01:00+03:00

2025-04-02T07:01:00+03:00

2025-04-02T13:04:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

дальнереченский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. В Приморье школьница получила проникающее ранение глаза во время ссоры с одноклассником, сообщило региональное управление СК."В СМИ и социальных сетях размещено сообщение о том, что в селе Веденка Дальнереченского района между учениками произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетней был причинен тяжкий вред здоровью в виде проникающего ранения в области глаза", — говорится в релизе.По данным полиции Приморья, во время урока девочка ударила одноклассника рукой по голове, в ответ он нанес удар ладонью по ее лицу. В этот момент в руках школьницы была шариковая ручка. Пострадавшую госпитализировали.Возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и Халатность". Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

россия

приморский край

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Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, дальнереченский район, следственный комитет россии (ск рф)