https://ria.ru/20250402/rada-2008903284.html

В Раде предложили продлить срок возвращения дезертиров в ВСУ

В Раде предложили продлить срок возвращения дезертиров в ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

В Раде предложили продлить срок возвращения дезертиров в ВСУ

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о разработке законопроекта, который предлагает продлить срок... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:52:00+03:00

2025-04-02T14:52:00+03:00

2025-04-02T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о разработке законопроекта, который предлагает продлить срок возвращения в ВСУ без уголовного наказания для военнослужащих, впервые самовольно оставивших часть. "Мы должны работать, создавать условия, чтобы они возвращались. Законопроект был наработан минобороны, генштабом совместно с комитетом, это были их предложения. В основном там несколько вопросов будет стоять. Один из них - о продлении срока возвращения военнослужащих, которые самовольно оставили часть. Мы уже несколько раз давали им этот срок, тем, кто первый раз оставил часть... Сейчас будет продлено, они смогут вернуться, те, кто оставил часть до 30 июня", - сказал Костенко в интервью YouTube- каналу украинского издания "Обозреватель". Он отметил, что такое законопроект разрабатывается и в Раду пока не внесен. Также депутат заявил, что не подан в парламент до сих пор законопроект о демобилизации. "Какая демобилизация, когда в стране не хватает солдат? Нам надо улучшить мобилизацию, у нас провалена мобилизация. Если бы у нас была нормальная мобилизация, тогда бы мы могли говорить о демобилизации", - добавил Костенко. Костенко 24 января сообщил, что количество дезертиров в рядах ВСУ увеличилось после вступления на Украине осенью 2024 года в силу закона о добровольном возвращении военнослужащих, впервые оставивших воинскую часть. Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев сообщил, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления воинской части. Издание "Украинская правда" 16 октября 2024 года писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. В конце ноября 2024 года Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех украинских военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.

https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990539459.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины