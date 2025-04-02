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Юрист раскрыла законные способы меньше работать
Юрист раскрыла законные способы меньше работать - РИА Новости, 02.04.2025
Юрист раскрыла законные способы меньше работать
Работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий граждан, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:15:00+03:00
2025-04-02T02:15:00+03:00
2025-04-02T02:15:00+03:00
общество
оксана красовская
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работа
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Работа на неполный день, согласно трудовому законодательству, возможна для некоторых категорий граждан, рассказала агентству “Прайм” ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.По ее словам, льгота касается работников в возрасте до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, тех, кто трудится во вредных и опасных условиях труда (3 и 4 степени), а также педагогов, медиков и женщин, работающих в районах Крайнего Севера и в сельской местности.Продолжительность рабочей недели во всех случаях регламентирована Трудовым кодексом и отличается в зависимости от условий работы. Самая короткая — 24-часовая рабочая неделя — установлена для тех, кто работает с радиацией и опасной химией.Кроме того, работодатель обязан установить короткий день по заявлению беременной женщины, одинокого родителя ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Если основания для неполного дня исчезают, график возвращается к стандартному, добавила в заключение Красовская.
https://ria.ru/20250401/dengi-2008524617.html
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общество, оксана красовская, россия, работа
Общество, Оксана Красовская, Россия, Работа
Юрист раскрыла законные способы меньше работать
Юрист Красовская: короткая рабочая неделя доступна тем, кто работает с радиацией