https://ria.ru/20250402/pvo-2008801676.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника - РИА Новости, 02.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника
Вооруженные силы ночью сбили 93 дрона ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:12:00+03:00
2025-04-02T07:12:00+03:00
2025-04-02T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 93 дрона ВСУ над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 93 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250402/khinshteyn-2008786931.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, ростовская область, белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 93 беспилотника ВСУ над Россией