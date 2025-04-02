https://ria.ru/20250402/putin-2008971276.html

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения

Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем единения подчеркнул, что страны и впредь будут наращивать... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T19:02:00+03:00

2025-04-02T19:02:00+03:00

2025-04-02T19:11:00+03:00

владимир путин

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004784263_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_c6534b588973a9bd53b4448783452e22.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем единения подчеркнул, что страны и впредь будут наращивать взаимовыгодные союзнические связи в интересах безопасности и стабильности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи – на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что отношения между странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях, планомерно совершенствуются институты и механизмы Союзного государства.Президент отметил, что в нынешней непростой международной обстановке особое значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах внешней политики, обороны и безопасности, а также реализация программ, направленных на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета."От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания", - добавляется в поздравлении.

https://ria.ru/20250320/putin-2006260283.html

https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко