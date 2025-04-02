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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения - РИА Новости, 02.04.2025
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19:02 02.04.2025 (обновлено: 19:11 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008971276.html
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения
Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем единения подчеркнул, что страны и впредь будут наращивать... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T19:02:00+03:00
2025-04-02T19:11:00+03:00
владимир путин
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем единения подчеркнул, что страны и впредь будут наращивать взаимовыгодные союзнические связи в интересах безопасности и стабильности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи – на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что отношения между странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях, планомерно совершенствуются институты и механизмы Союзного государства.Президент отметил, что в нынешней непростой международной обстановке особое значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах внешней политики, обороны и безопасности, а также реализация программ, направленных на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета."От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания", - добавляется в поздравлении.
https://ria.ru/20250320/putin-2006260283.html
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владимир путин, россия, белоруссия, москва, александр лукашенко
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения

Путин: Россия и Белоруссия продолжат наращивать союзнические связи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем единения подчеркнул, что страны и впредь будут наращивать взаимовыгодные союзнические связи в интересах безопасности и стабильности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси... Уверен, что мы будем и впредь всемерно наращивать взаимовыгодные союзнические связи – на благо наших братских народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что отношения между странами, основывающиеся на многовековых традициях братской дружбы, духовной и культурной близости, динамично развиваются на всех направлениях, планомерно совершенствуются институты и механизмы Союзного государства.
Президент отметил, что в нынешней непростой международной обстановке особое значение имеет координация усилий Москвы и Минска в сферах внешней политики, обороны и безопасности, а также реализация программ, направленных на укрепление финансово-экономического и научно-технологического суверенитета.
"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания", - добавляется в поздравлении.
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Владимир ПутинРоссияБелоруссияМоскваАлександр Лукашенко
 
 
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