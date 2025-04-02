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Путин поручил проработать вопросы субсидирования "Почты России" - РИА Новости, 02.04.2025
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15:22 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/putin-2008915346.html
Путин поручил проработать вопросы субсидирования "Почты России"
Путин поручил проработать вопросы субсидирования "Почты России" - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил проработать вопросы субсидирования "Почты России"
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры, направленные на субсидирование "Почты России" для доставки социально значимых... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:22:00+03:00
2025-04-02T15:22:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
максут шадаев
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры, направленные на субсидирование "Почты России" для доставки социально значимых периодических изданий, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля. "С учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на предоставление начиная с 2025 года акционерному обществу "Почта России" субсидий за счет средств федерального бюджета для доставки федеральных и региональных (муниципальных) социально значимых периодических печатных изданий, обратив особое внимание на обеспечение доставки региональных изданий в субъектах Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания", - сказано в поручениях. Проработать вопрос необходимо до 1 июля, уточняется в документе. В феврале Путин попросил правительство дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью, которые не смогут без федеральной помощи организовать эту работу. Также в феврале глава министерства Максут Шадаев заявил о том, что Минцифры предлагает во втором полугодии вдвое увеличить тариф "Почты России" для распространения печатных изданий, которые не относятся к категории социально значимых. Шадаев напомнил, что для доставки социально значимых изданий действует скидка 25%, она распространяется примерно на каждое третье издание. Критерии для них должно определить правительство, а Минцифры до сентября должно установить перечень социально значимой периодики.
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экономика, россия, владимир путин, максут шадаев, почта россии
Экономика, Россия, Владимир Путин, Максут Шадаев, Почта России
Путин поручил проработать вопросы субсидирования "Почты России"

Путин поручил проработать меры, направленные на субсидирование "Почты России"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВывеска отделения "Почты России"
Вывеска отделения Почты России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска отделения "Почты России". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры, направленные на субсидирование "Почты России" для доставки социально значимых периодических изданий, следует из поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на предоставление начиная с 2025 года акционерному обществу "Почта России" субсидий за счет средств федерального бюджета для доставки федеральных и региональных (муниципальных) социально значимых периодических печатных изданий, обратив особое внимание на обеспечение доставки региональных изданий в субъектах Российской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания", - сказано в поручениях.
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Проработать вопрос необходимо до 1 июля, уточняется в документе.
В феврале Путин попросил правительство дополнительно проработать вопрос тарифов на доставку социально значимых изданий по подписке в регионах со слабой бюджетной обеспеченностью, которые не смогут без федеральной помощи организовать эту работу.
Также в феврале глава министерства Максут Шадаев заявил о том, что Минцифры предлагает во втором полугодии вдвое увеличить тариф "Почты России" для распространения печатных изданий, которые не относятся к категории социально значимых. Шадаев напомнил, что для доставки социально значимых изданий действует скидка 25%, она распространяется примерно на каждое третье издание. Критерии для них должно определить правительство, а Минцифры до сентября должно установить перечень социально значимой периодики.
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