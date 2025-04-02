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Путин поручил "Народному фронту" проводить мониторинг образования в школах
Путин поручил "Народному фронту" проводить мониторинг образования в школах - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил "Народному фронту" проводить мониторинг образования в школах
Президент России Владимир Путин поручил движению "Народный фронт" осуществлять мониторинг математического и естественнонаучного образования в школах, колледжах РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:06:00+03:00
2025-04-02T15:06:00+03:00
2025-04-02T15:06:00+03:00
общество
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владимир путин
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил движению "Народный фронт" осуществлять мониторинг математического и естественнонаучного образования в школах, колледжах и вузах с целью выявления проблем в этих сферах и ежегодного доклада, Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественнонаучного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения педагогических работников, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки", - говорится в документе. Доклад по вопросу ожидается до 15 января 2026 года и далее - ежегодно. Ответственным назначен руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Кроме того, глава государства рекомендовал фонду "Талант и успех" представить предложения по интеграции программ дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и дополнительных образовательных программ различной направленности, в том числе содействующих повышению интереса детей к научно-техническому творчеству. Апробацию подобных программ фонду рекомендовано провести в федеральной территории "Сириус".
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общество, россия, владимир путин, общероссийский народный фронт
Общество, Россия, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт
Путин поручил "Народному фронту" проводить мониторинг образования в школах
Путин поручил ОНФ проводить мониторинг образования с целью выявления проблем
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил движению "Народный фронт" осуществлять мониторинг
математического и естественнонаучного образования в школах, колледжах и вузах с целью выявления проблем в этих сферах и ежегодного доклада,
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение комплексного мониторинга в системе общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования в целях выявления ключевых проблем математического и естественнонаучного образования, включая вопросы подготовки, развития и сопровождения педагогических работников, их привлечения в образовательные организации, обеспечения их сбалансированной нагрузки", - говорится в документе.
Доклад по вопросу ожидается до 15 января 2026 года и далее - ежегодно. Ответственным назначен руководитель исполкома ОНФ
Михаил Кузнецов.
Кроме того, глава государства рекомендовал фонду "Талант и успех" представить предложения по интеграции программ дошкольного образования, начального общего, основного общего образования и дополнительных образовательных программ различной направленности, в том числе содействующих повышению интереса детей к научно-техническому творчеству.
Апробацию подобных программ фонду рекомендовано провести в федеральной территории "Сириус".