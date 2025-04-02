https://ria.ru/20250402/putin-2008904892.html
Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования
Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования
Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:56:00+03:00
2025-04-02T14:56:00+03:00
2025-04-02T14:56:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.
https://ria.ru/20250122/putin-1995018268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования
Путин поручил обеспечить поддержкой образовательные кредиты по ряду профессий
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ.
Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля.
"Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.