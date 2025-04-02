https://ria.ru/20250402/putin-2008904892.html

Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования

Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил предоставлять господдержку образовательного кредитования

Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:56:00+03:00

2025-04-02T14:56:00+03:00

2025-04-02T14:56:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил предоставлять государственную поддержку образовательного кредитования только по специальностям, соответствующим задачам технологического лидерства РФ. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Обеспечить внесение изменений в порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, установив, что такая поддержка предоставляется только для обучения по профессиям, специальностям, направлениям подготовки и научным специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства Российской Федерации", - говорится в документе, принятом по итогам заседания.

https://ria.ru/20250122/putin-1995018268.html

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2025

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общество, россия, владимир путин