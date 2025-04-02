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Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности - РИА Новости, 02.04.2025
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14:53 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/putin-2008904226.html
Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности
Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить эффективность проводимых в стране мероприятий по цифровой грамотности населения и... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T14:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить эффективность проводимых в стране мероприятий по цифровой грамотности населения и предложить меры по ее повышению, в том числе среди школьников и пенсионеров. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений: провести оценку эффективности осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков", - указано в документе. В связи с этим Путин поручил рассмотреть вопрос о включении в общеобразовательные программы учебного курса по финансовой грамотности, предусматривающего формирование навыков противодействия вовлечению в совершение неправомерных финансовых операций и другую мошенническую деятельность, в том числе вовлечению в дропперство. В части повышения цифровой грамотности пенсионеров предлагается рассмотреть вопрос их обучения через социальную рекламу в рамках программ активного долголетия и других, а также при проведении культурных мероприятий. Путин также поручил рассмотреть возможность запуска механизмов материальной и нематериальной мотивации граждан к повышению своей цифровой грамотности, в том числе с применением метода геймификации и путем реализации бонусных программ коммерческими и государственными организациями. Кроме того, дано поручение рассмотреть возможность проведения информационно-­просветительских кампаний "Цифровая грамотность в Российской Федерации", направленных на повышение осведомленности граждан об угрозах в цифровом пространстве и методах защиты от них. Первый доклад по реализации данных поручений запланирован на 1 июня текущего года, далее - один раз в полгода.
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общество, россия, владимир путин, технологии
Общество, Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности

Путин поручил ЦБ оценить эффективность мероприятий по цифровой грамотности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России оценить эффективность проводимых в стране мероприятий по цифровой грамотности населения и предложить меры по ее повышению, в том числе среди школьников и пенсионеров.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений: провести оценку эффективности осуществляемых мероприятий по развитию цифровой грамотности населения и разработать комплекс мер по ее повышению и популяризации цифровых навыков", - указано в документе.
В связи с этим Путин поручил рассмотреть вопрос о включении в общеобразовательные программы учебного курса по финансовой грамотности, предусматривающего формирование навыков противодействия вовлечению в совершение неправомерных финансовых операций и другую мошенническую деятельность, в том числе вовлечению в дропперство.
В части повышения цифровой грамотности пенсионеров предлагается рассмотреть вопрос их обучения через социальную рекламу в рамках программ активного долголетия и других, а также при проведении культурных мероприятий.
Путин также поручил рассмотреть возможность запуска механизмов материальной и нематериальной мотивации граждан к повышению своей цифровой грамотности, в том числе с применением метода геймификации и путем реализации бонусных программ коммерческими и государственными организациями.
Кроме того, дано поручение рассмотреть возможность проведения информационно-­просветительских кампаний "Цифровая грамотность в Российской Федерации", направленных на повышение осведомленности граждан об угрозах в цифровом пространстве и методах защиты от них.
Первый доклад по реализации данных поручений запланирован на 1 июня текущего года, далее - один раз в полгода.
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