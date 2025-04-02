https://ria.ru/20250402/putin-2008904073.html

Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать

Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать - РИА Новости, 02.04.2025

Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать

Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:53:00+03:00

2025-04-02T14:53:00+03:00

2025-04-02T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать. Президент провел в Кремле встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона, помощи участникам СВО и их семьям. Руководитель республики отметил, что в регионе развивается адаптивный спорт и возвращающиеся участники СВО занимаются им, уже есть первые победители всероссийских соревнований. Цыденов упомянул и о новом производстве робототехнических комплексов, беспилотников. "Люди талантливые, и надо дать им только возможность работать", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250402/putin-2008888668.html

https://ria.ru/20250402/ranenie-2008889440.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество