https://ria.ru/20250402/putin-2008904073.html
Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать
Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать - РИА Новости, 02.04.2025
Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать
Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T14:53:00+03:00
2025-04-02T14:53:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции талантливыми людьми и подчеркнул, что важно дать им возможность работать. Президент провел в Кремле встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который рассказал о социально-экономическом развитии региона, помощи участникам СВО и их семьям. Руководитель республики отметил, что в регионе развивается адаптивный спорт и возвращающиеся участники СВО занимаются им, уже есть первые победители всероссийских соревнований. Цыденов упомянул и о новом производстве робототехнических комплексов, беспилотников. "Люди талантливые, и надо дать им только возможность работать", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250402/putin-2008888668.html
https://ria.ru/20250402/ranenie-2008889440.html
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россия, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал дать ветеранам СВО возможность работать
Путин назвал ветеранов СВО талантливыми и призвал дать им возможность работать