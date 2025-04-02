https://ria.ru/20250402/putin-2008900482.html

Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти

Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти - РИА Новости, 02.04.2025

Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти

Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:43:00+03:00

2025-04-02T14:43:00+03:00

2025-04-02T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."...Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "Балчуг Капитал" сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенная акция публичного акционерного общества "Газпром"; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком"; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", - говорится в документе.В списке также 43,3 миллиона обыкновенных акций "Интер РАО ЕЭС", 772 тысячи акций "Новатэка", 278,5 тысяч обыкновенных и 16,7 миллиона привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 235,8 тысяч акций НЛМК, 171,7 тысячи акций "Татнефти" и 109 тысяч акций "Лукойла".Кроме того, компании "Балчуг Капитал" разрешены сделки по дальнейшей продаже указанных бумаг.Как указывается в документе, для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации).

https://ria.ru/20250115/glava-1993808800.html

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экономика, goldman sachs, роснефть, россия, владимир путин, газпром, сша, акции