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Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти - РИА Новости, 02.04.2025
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14:43 02.04.2025 (обновлено: 15:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008900482.html
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти - РИА Новости, 02.04.2025
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти
Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:43:00+03:00
2025-04-02T15:04:00+03:00
экономика
goldman sachs
роснефть
россия
владимир путин
газпром
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акции
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."...Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "Балчуг Капитал" сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенная акция публичного акционерного общества "Газпром"; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком"; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", - говорится в документе.В списке также 43,3 миллиона обыкновенных акций "Интер РАО ЕЭС", 772 тысячи акций "Новатэка", 278,5 тысяч обыкновенных и 16,7 миллиона привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 235,8 тысяч акций НЛМК, 171,7 тысячи акций "Татнефти" и 109 тысяч акций "Лукойла".Кроме того, компании "Балчуг Капитал" разрешены сделки по дальнейшей продаже указанных бумаг.Как указывается в документе, для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации).
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экономика, goldman sachs, роснефть, россия, владимир путин, газпром, сша, акции
Экономика, Goldman Sachs, Роснефть, Россия, Владимир Путин, Газпром, США, Акции
Путин разрешил "Балчуг Капиталу" приобрести у Goldman Sachs акции Роснефти

"Балчуг Капитал" сможет приобрести у Goldman Sachs акции Газпрома и Роснефти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО "Балчуг Капитал" приобрести у американской банковской группы Goldman Sachs акции ряда российских компаний, включая "Газпром" и "Роснефть", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"...Разрешить совершение закрытым акционерным обществом "Балчуг Капитал" сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании Голдман Сакс Интернейшнл (Goldman Sachs International): 28 248 941 обыкновенная акция публичного акционерного общества "Газпром"; 1 960 035 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Ростелеком"; 1 057 340 обыкновенных акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", - говорится в документе.
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В списке также 43,3 миллиона обыкновенных акций "Интер РАО ЕЭС", 772 тысячи акций "Новатэка", 278,5 тысяч обыкновенных и 16,7 миллиона привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 235,8 тысяч акций НЛМК, 171,7 тысячи акций "Татнефти" и 109 тысяч акций "Лукойла".
Кроме того, компании "Балчуг Капитал" разрешены сделки по дальнейшей продаже указанных бумаг.
Как указывается в документе, для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации).
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