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Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
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14:41 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/putin-2008899330.html
Путин провел встречу с главой Бурятии
Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин провел встречу с главой Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:41:00+03:00
2025-04-02T14:41:00+03:00
политика
россия
владимир путин
алексей цыденов
республика бурятия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. Цыденов доложил президенту, что с прошлого года власти региона полностью компенсируют затраты на ЖКХ близким тех, кто пропал без вести в ходе СВО. "Обязательно. Это проблемный вопрос", - прокомментировал Путин высказывание главы региона.
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Рабочая встреча Путина с главой Бурятии
Рабочая встреча Путина с главой Бурятии.
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политика, россия, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Путин провел встречу с главой Бурятии

Путин назвал вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО проблемным

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО.
Цыденов доложил президенту, что с прошлого года власти региона полностью компенсируют затраты на ЖКХ близким тех, кто пропал без вести в ходе СВО.
"Обязательно. Это проблемный вопрос", - прокомментировал Путин высказывание главы региона.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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