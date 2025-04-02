https://ria.ru/20250402/putin-2008899330.html
Путин провел встречу с главой Бурятии
Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025
Путин провел встречу с главой Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:41:00+03:00
2025-04-02T14:41:00+03:00
2025-04-02T14:41:00+03:00
политика
россия
владимир путин
алексей цыденов
республика бурятия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. Цыденов доложил президенту, что с прошлого года власти региона полностью компенсируют затраты на ЖКХ близким тех, кто пропал без вести в ходе СВО. "Обязательно. Это проблемный вопрос", - прокомментировал Путин высказывание главы региона.
https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988071911.html
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Рабочая встреча Путина с главой Бурятии
Рабочая встреча Путина с главой Бурятии.
2025-04-02T14:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия
Политика, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Путин провел встречу с главой Бурятии
Путин назвал вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО проблемным