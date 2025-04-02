https://ria.ru/20250402/putin-2008899330.html

Путин провел встречу с главой Бурятии

Путин провел встречу с главой Бурятии - РИА Новости, 02.04.2025

Путин провел встречу с главой Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:41:00+03:00

2025-04-02T14:41:00+03:00

2025-04-02T14:41:00+03:00

политика

россия

владимир путин

алексей цыденов

республика бурятия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым назвал проблемным вопрос поддержки близких пропавших без вести бойцов СВО. Цыденов доложил президенту, что с прошлого года власти региона полностью компенсируют затраты на ЖКХ близким тех, кто пропал без вести в ходе СВО. "Обязательно. Это проблемный вопрос", - прокомментировал Путин высказывание главы региона.

https://ria.ru/20241209/buryatiya-1988071911.html

россия

республика бурятия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия