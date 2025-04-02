https://ria.ru/20250402/putin-2008889701.html

Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений

Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений

Владимир Путин предложил обязать банки возмещать гражданам России деньги, похищенные при взломе мобильных приложений, поручив принять соответствующий закон. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:14:00+03:00

2025-04-02T14:14:00+03:00

2025-04-02T15:20:00+03:00

россия

общество

технологии

экономика

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Путин предложил обязать банки возмещать гражданам России деньги, похищенные при взломе мобильных приложений, поручив принять соответствующий закон.Поручения по итогам состоявшегося в среду совещания с правительством опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... установления обязанности кредитных организаций возместить денежные средства клиентам, а также иных мер ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов", - говорится в поручении.Соответствующий доклад подготовят до 1 июня, впоследствии его будут представлять ежегодно. Ответственными лицами станут председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html

https://ria.ru/20250331/kredity-2003042476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, технологии, экономика, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, мошенничество