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Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений - РИА Новости, 02.04.2025
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14:14 02.04.2025 (обновлено: 15:20 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008889701.html
Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений
Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений
Владимир Путин предложил обязать банки возмещать гражданам России деньги, похищенные при взломе мобильных приложений, поручив принять соответствующий закон. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:14:00+03:00
2025-04-02T15:20:00+03:00
россия
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технологии
экономика
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
мошенничество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Путин предложил обязать банки возмещать гражданам России деньги, похищенные при взломе мобильных приложений, поручив принять соответствующий закон.Поручения по итогам состоявшегося в среду совещания с правительством опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... установления обязанности кредитных организаций возместить денежные средства клиентам, а также иных мер ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов", - говорится в поручении.Соответствующий доклад подготовят до 1 июня, впоследствии его будут представлять ежегодно. Ответственными лицами станут председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20250401/putin-2008632979.html
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россия, общество, технологии, экономика, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, мошенничество
Россия, Общество, Технологии, Экономика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Мошенничество
Путин поручил принять закон для возмещения средств после взлома приложений

Путин поручил обязать банки возмещать деньги, похищенные после взлома приложений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Владимир Путин предложил обязать банки возмещать гражданам России деньги, похищенные при взломе мобильных приложений, поручив принять соответствующий закон.
Поручения по итогам состоявшегося в среду совещания с правительством опубликованы на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России с учетом ранее данных поручений... установления обязанности кредитных организаций возместить денежные средства клиентам, а также иных мер ответственности кредитных организаций в случае хищения денежных средств клиентов с использованием подвергшихся взлому посредством вредоносного программного обеспечения приложений кредитных организаций, установленных на устройствах клиентов", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад подготовят до 1 июня, впоследствии его будут представлять ежегодно. Ответственными лицами станут председатель правительства Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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РоссияОбществоТехнологииЭкономикаВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира НабиуллинаМошенничество
 
 
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